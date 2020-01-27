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Елизавета Боярская почтила память погибших во время блокады Ленинграда

Елизавета Боярская разместила в социальной сети Instagram черно-белую фотографию памятника под названием "Медный всадник", расположенного на Сенатской площади. Данным постом известная актриса почтила память погибших во время блокады Ленинграда.
Елизавета Боярская почтила память погибших во время блокады Ленинграда

Елизавета Боярская показала подписчикам архивное фото, сделанное в начале 1944 года в Ленинграде. На снимке виден памятник, большое количество людей и праздничный салют. В комментарии к публикации на странице в Instagram Елизавета Боярская написала: "8 сентября 1941 - 27 января 1944. Блокада Ленинграда. Помним".

Пользователи Сети отреагировали моментально. Они поздравили известную актрису с День полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. Многие поблагодарили Елизавету Боярскую за то, что она помнит такой праздник и оставили большое количество отметок "Мне нравится".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:32

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