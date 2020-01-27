Елизавета Боярская почтила память погибших во время блокады Ленинграда

Елизавета Боярская показала подписчикам архивное фото, сделанное в начале 1944 года в Ленинграде. На снимке виден памятник, большое количество людей и праздничный салют. В комментарии к публикации на странице в Instagram Елизавета Боярская написала: "8 сентября 1941 - 27 января 1944. Блокада Ленинграда. Помним".Пользователи Сети отреагировали моментально. Они поздравили известную актрису с День полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. Многие поблагодарили Елизавету Боярскую за то, что она помнит такой праздник и оставили большое количество отметок "Мне нравится".