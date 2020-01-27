Учёные рассказали о полезных свойствах моркови





Варёная морковь содержит фалкаринол – вещество, которое оказывает противоопухолевое действие. Если наблюдаются проблемы с пищеварением, полезно есть ее в сыром виде. Для решения проблемы «ленивого кишечника» лучше всего использовать салат с тертым овощем и растительным маслом. Свежевыжатый морковный сок со сливками для лучшего усвоения каротина отлично подойдёт для тех, кто не любит грызть её. Однако напиток необходимо употребить сразу же после приготовления, так как полезные свойства быстро теряются при взаимодействии с воздухом. Это хорошее средство для улучшения зрения.В летний период это хороший помощник для лучшего загара, а осенью и зимой помогает поддерживать иммунитет. При болевых ощущениях в горле сок из моркови необходимо подогреть и прополоскать ротовую полость. Сильный кашель можно облегчить, если в тёплый напиток добавить несколько чайных ложек меда и выпить перед сном. Молоко в соке помогает улучшить состояние при бронхиальной астме. Диетическое питание на основе моркови отлично снижает вес, это происходит из-за того, что активизируется обмен веществ в организме. Клетчатка, которая содержится в продукте, выводит лишний холестерин. В моркови минимальное количество жиров, а энергии на её переваривание требуется больше, чем калорий, получаемых организмом. Однако стоит помнить, что диета должна состоять из сбалансированного питания и включать в себя другие продукты.