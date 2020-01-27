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Медики назвали 4 главных симптома, указывающих на дефицит витамина D в организме человека

Зимний период зачастую не характеризуется достаточным количеством солнечного света, что приводит к массовому дефициту витамина D. Медики назвали 4 главных симптома, указывающих на недостаток этого жизненно необходимого соединения в организме человека.
Медики назвали 4 главных симптома, указывающих на дефицит витамина D в организме человека

Витамин D является одним из немногих органических веществ, которые человек способен получить значительным образом от воздействия солнечного света. Механизм синтеза этого соединения состоит в расщеплении и трансформации форм холестерина под кожей из-за ультрафиолетового излучения. Недостаток витамина зачастую остается незаметным для индивида до тех пор, пока он не станет причиной серьезной болезни. Поэтому крайне важно определить симптомы заранее.

Последние включают в себя повышенную утомляемость и чувствительность к боли, которые ранее не наблюдалась, а также гипертонию с хроническими аллергическими реакциями. Гиповитаминоза можно избежать, употребляя жирные сорта рыбы, вроде лосося и скумбрии. Также не будет лишним включить в повседневный рацион яичный желток, кисломолочные продукты, творог и печень. Все же, нельзя исключать главной роли солнечного света в насыщении организма человека витамином D.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:38

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