Медики назвали 4 главных симптома, указывающих на дефицит витамина D в организме человека





Витамин D является одним из немногих органических веществ, которые человек способен получить значительным образом от воздействия солнечного света. Механизм синтеза этого соединения состоит в расщеплении и трансформации форм холестерина под кожей из-за ультрафиолетового излучения. Недостаток витамина зачастую остается незаметным для индивида до тех пор, пока он не станет причиной серьезной болезни. Поэтому крайне важно определить симптомы заранее.Последние включают в себя повышенную утомляемость и чувствительность к боли, которые ранее не наблюдалась, а также гипертонию с хроническими аллергическими реакциями. Гиповитаминоза можно избежать, употребляя жирные сорта рыбы, вроде лосося и скумбрии. Также не будет лишним включить в повседневный рацион яичный желток, кисломолочные продукты, творог и печень. Все же, нельзя исключать главной роли солнечного света в насыщении организма человека витамином D.