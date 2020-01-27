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В России автомобили Lamborghini покупают в 4,5 раза чаще по сравнению с Ferrari

Эксперты обнародовали статистику продаж в России автомобилей премиум-класса от популярных брендов. Оказалось, что машины Lamborghini отечественные автолюбители покупают в 4,5 раза чаще, чем транспортные средства ее конкурента Ferrari.
В России автомобили Lamborghini покупают в 4,5 раза чаще по сравнению с Ferrari

В первую очередь, это связано с обновлением ассортимента Lamborghini, так как в России очень популярны внедорожные авто. Новинка компании модель Urus относится именно к такой категории. За прошлый год, по данным Автостата, на территории Российской Федерации было реализовано 142 единицы машин Lamborghini. Соотечественник компании, другой итальянский автопроизводитель Ferrari, смог продать только 32 машины. Этот результат меньше в 4,5 раза.

Как и стоило ожидать, наибольшее количество купленных в РФ моделей от Lamborghini составляют кроссоверы Urus, их приобрели 116 человек, что составляет свыше 80 процентов. Еще 15 россиян купили спортивную модель Aventador, 11 человек приобрело Huracan, в целом автомобили бренда за 2019 год увеличили количестве продаж вдвое по сравнению с 2018-м. Стоит отметить, что второй год подряд Ferrari удается сохранять лидерство в ТОПе сильнейших брендов планеты.

Другая итальянская компания Ferrari , специализирующаяся на выпуске спорткаров, не работала над расширением модельного ряда, оставив свой ассортимент в рамках сугубо гоночных машин. Однако такая политика не способствовала увеличению продаж. В 2019 году в России было продано только 22 машины данной марки, 812 Superfast и Portofino, причем спрос на них оказался одинаковым, обе модели разошлись в количестве 11 единиц каждая.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 12:09

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