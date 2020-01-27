В Новосибирске введен режим ЧС из-за обильных снегопадов
Власти Новосибирска вынуждены принять решение о введении в городе режима ЧС из-за мощнейших снегопадов, которые не прекращаются здесь с декабря минувшего года. Такие данные приводятся в публикации на официальном сайте городской администрации.
Отмечается, что с целью сбора, вывоза и последующей утилизации снежной массы с дорог и из дворов жилых домов, а также вывоза снежной массы из мест, которые непригодны для его дальнейшего хранения, планируется задействовать дополнительную технику. Решение о введении в городе режима ЧС было подписано мэром Новосибирска Анатолием Локтем.
Местные общественники в социальных сетях также сообщают, что местные власти называют текущую ситуацию критической и уверены, что в будущем ее развитие может нести угрозу жизни населения. Как сообщает агентство «ТАСС», которое ссылается на данные управления Росгидрометцентра в регионе, за минувшую неделю здесь выпала практически половина от установленной месячной нормы выпадения осадков. Всего за указанный период в регионе выпало более 10 миллиметров снежного покрова, в то время как месячная норма установлена на отметке 23-24 миллиметра.
Отмечается, что с целью сбора, вывоза и последующей утилизации снежной массы с дорог и из дворов жилых домов, а также вывоза снежной массы из мест, которые непригодны для его дальнейшего хранения, планируется задействовать дополнительную технику. Решение о введении в городе режима ЧС было подписано мэром Новосибирска Анатолием Локтем.
Местные общественники в социальных сетях также сообщают, что местные власти называют текущую ситуацию критической и уверены, что в будущем ее развитие может нести угрозу жизни населения. Как сообщает агентство «ТАСС», которое ссылается на данные управления Росгидрометцентра в регионе, за минувшую неделю здесь выпала практически половина от установленной месячной нормы выпадения осадков. Всего за указанный период в регионе выпало более 10 миллиметров снежного покрова, в то время как месячная норма установлена на отметке 23-24 миллиметра.