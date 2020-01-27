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В Новосибирске введен режим ЧС из-за обильных снегопадов

Власти Новосибирска вынуждены принять решение о введении в городе режима ЧС из-за мощнейших снегопадов, которые не прекращаются здесь с декабря минувшего года. Такие данные приводятся в публикации на официальном сайте городской администрации.

Отмечается, что с целью сбора, вывоза и последующей утилизации снежной массы с дорог и из дворов жилых домов, а также вывоза снежной массы из мест, которые непригодны для его дальнейшего хранения, планируется задействовать дополнительную технику. Решение о введении в городе режима ЧС было подписано мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Местные общественники в социальных сетях также сообщают, что местные власти называют текущую ситуацию критической и уверены, что в будущем ее развитие может нести угрозу жизни населения. Как сообщает агентство «ТАСС», которое ссылается на данные управления Росгидрометцентра в регионе, за минувшую неделю здесь выпала практически половина от установленной месячной нормы выпадения осадков. Всего за указанный период в регионе выпало более 10 миллиметров снежного покрова, в то время как месячная норма установлена на отметке 23-24 миллиметра.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:15

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