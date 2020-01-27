Прототип обновленного хот-хэтча Volkswagen Golf R 2021 впервые заметили без камуфляжа
Презентация обновленной версии заряженного хэтчбека Volkswagen Golf R 2021 модельного года должна состояться лишь в сентябре, позднее чем обычные версии серийной модели, которые будут представлены в рамках Женевского автосалона в марте текущего года. Однако недавно новинку полностью без камуфляжа заметили на дороге общего пользования в Испании.
Благодаря фотографиям, опубликованным в Сети очевидцами, поклонники марки получили прекрасную возможность рассмотреть грядущую новинку в подробностях. К примеру, можно обратить внимание на сдвоенные патрубки выпускной системы легендарного хот-хэтча, а также на заметно снизившийся клиренс. Вероятнее всего, на показанных снимках действительно представлен предсерийный прототип автомобиля, на котором пока установлены не все серийные детали. К примеру, на кузове машины отсутствует традиционный логотип в виде буквы R.
К слову, о самом Volkswagen Golf R пока известно немногое. Сообщается, что автомобиль оснастят 329-сильным двигателем, что на 41 лошадиную силу больше, чем у предшественника. В этом же году, к слову, выйдет и менее мощная версия Volkswagen Golf GTI, силовая установка которой предложит покупателям лишь 241 л.с.
Благодаря фотографиям, опубликованным в Сети очевидцами, поклонники марки получили прекрасную возможность рассмотреть грядущую новинку в подробностях. К примеру, можно обратить внимание на сдвоенные патрубки выпускной системы легендарного хот-хэтча, а также на заметно снизившийся клиренс. Вероятнее всего, на показанных снимках действительно представлен предсерийный прототип автомобиля, на котором пока установлены не все серийные детали. К примеру, на кузове машины отсутствует традиционный логотип в виде буквы R.
К слову, о самом Volkswagen Golf R пока известно немногое. Сообщается, что автомобиль оснастят 329-сильным двигателем, что на 41 лошадиную силу больше, чем у предшественника. В этом же году, к слову, выйдет и менее мощная версия Volkswagen Golf GTI, силовая установка которой предложит покупателям лишь 241 л.с.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:00