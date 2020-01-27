Сергей Лазарев: "Творите свое будущее сами, не ждите у моря погоды"

Несколько недель назад Сергей Лазарев отправился в отпуск. При этом певец не сообщил преданным поклонникам, где именно он отдыхает. Также исполнитель закрыл возможность комментировать свои публикации в Instagram, объясняя это тем, что социальные сети забирают у него слишком много личного времени. Сегодня Сергей Лазарев разместил фото, на котором он запечатлен сидя на ограждении и смотря в даль. Знаменитость одет в джинсы, футболку и куртку. В комментарии певец написал: "Творите свое будущее сами, не ждите у моря погоды. Вы все можете сами. Начинайте вокруг себя делать то пространство, в котором вам комфортно жить".Также Сергей Лазарев посоветовал пользователям Сети максимально окружать себя приятными и добрыми людьми, и минимально общаться с неприятными личностями. В конце исполнитель отметил, что прожить свою жизнь нужно с удовольствием. Публикация певца за час набрала более 30 000 отметок "Мне нравится".