"Все из-за детей": Елена Бирюкова рассказала, почему вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой





Примечательно, что до свадьбы Илья Хорошилов и Елена Бирюкова и без того состояли фактически в семейных отношениях и прожили в гражданском браке более десяти лет. Однако, как недавно рассказала прессе сама Бирюкова, при определенных обстоятельствах их свадьбы могло не быть вообще, так как пара прекрасно жила и в неофициальных отношениях, а оформить их перед законом пришлось исключительно из-за их детей. Как сообщает издание Bimru, их дочери начали все чаще напоминать родителям о том, что они официально в браке не состоят и заявлять, что пора все же решиться на этот шаг., - отметила актриса.