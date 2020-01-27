"Все из-за детей": Елена Бирюкова рассказала, почему вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
В минувшем году российская актриса Елена Бирюкова официально узаконила свои отношения с предпринимателем Ильей Хорошиловым – бывшим супругом коллеги Бирюковой Екатерины Климовой. Недавно артистка рассказал о причинах принятия этого решения.
Примечательно, что до свадьбы Илья Хорошилов и Елена Бирюкова и без того состояли фактически в семейных отношениях и прожили в гражданском браке более десяти лет. Однако, как недавно рассказала прессе сама Бирюкова, при определенных обстоятельствах их свадьбы могло не быть вообще, так как пара прекрасно жила и в неофициальных отношениях, а оформить их перед законом пришлось исключительно из-за их детей. Как сообщает издание Bimru, их дочери начали все чаще напоминать родителям о том, что они официально в браке не состоят и заявлять, что пора все же решиться на этот шаг.
«Девчонки нас просто достали вопросами о том, почему мы не поженились. Мы однажды даже пытались подать заявление, но ни в одном из ЗАГСов не было свободной даты, которая бы нас устроила. Так и решили отложить этот вопрос», - отметила актриса.
Примечательно, что до свадьбы Илья Хорошилов и Елена Бирюкова и без того состояли фактически в семейных отношениях и прожили в гражданском браке более десяти лет. Однако, как недавно рассказала прессе сама Бирюкова, при определенных обстоятельствах их свадьбы могло не быть вообще, так как пара прекрасно жила и в неофициальных отношениях, а оформить их перед законом пришлось исключительно из-за их детей. Как сообщает издание Bimru, их дочери начали все чаще напоминать родителям о том, что они официально в браке не состоят и заявлять, что пора все же решиться на этот шаг.
«Девчонки нас просто достали вопросами о том, почему мы не поженились. Мы однажды даже пытались подать заявление, но ни в одном из ЗАГСов не было свободной даты, которая бы нас устроила. Так и решили отложить этот вопрос», - отметила актриса.