АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

В Сети появился рендер Dodge Charger следующего поколения

В интернете появились первые рендеры следующего поколения Dodge Charger. Независимые дизайнеры представили свое видение нового автомобиля американской компании.
В Сети появился рендер Dodge Charger следующего поколения

Выпуск обновленного спортивного седана запланирован производителем на 2023 год. В 2021 году данная модель отметит свое небольшой юбилей, исполняется десять лет с момента выхода первого экземпляра на авторынок. За этот срок он успел устареть, потому модернизация была вопросом времени. При этом и нынешняя версия четырехдверной машины пользуется довольно большим спросом.

Пока же инженеры и технодизайнеры концерна Dodge не представили публике, каким будет обновленное транспортное средство. Вместо них это сделал Youtube-блогер TheSketchMonkey, обнародовав собственное рендерное изображение в профиле видео-ресурса. Интересно, что в видео показан не только результат, но и сам процесс создания эффектного изображения.

В автомобиле, по версии техностилиста, не будет существенных изменений, однако существенную работу он проделал с противотуманными фарами. Кроме того, новый внешний вид получился более динамичным и агрессивным. Однако передний бампер машины, который явно не соответствует мощностям авто, оставлен в рендере без изменений.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рената Литвинова не планирует подавать в суд на сбившую ее…
Врачи рассказали, как предотвратить появление «текстовой…
Дмитрий Маликов больше не оказывает финансовую поддержку дочери…
В Сети появился рендер Dodge Charger следующего…
Алла Пугачева о своем макияже: "Берегись! Опасна…
Ученые из NASA определили шанс столкновения Земли с "катастрофическим"…
Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях…
Роскачество : В сыре и сгущённом молоке больше кальция по сравнению с…
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь купила участок земли в…
Рояль и золотой унитаз Фрэнка Синатры выставлены на аукцион в…
Александр Васильев: "Премьера мастер-класса прошла при полном…
Психологи: Походка может рассказать о характере и заболеваниях…
Перенесшая операцию Лера Кудрявцева рассказала об отношении супруга к её новой…
Индексация пенсий для работающих пенсионеров будет возможна после корректировок в федеральном законодательстве…
Филипп Киркоров встретился с Ольгой Поляковой на бэкстейдже циркового шоу…
Флагманский смартфон Huawei Р30 стал дешевле перед дебютом…
Сергей Шнуров посвятил нецензурный стих покойному протоирею Всеволоду…
Ученые объяснили, почему человек не может защекотать сам…
Константин Богомолов рассмешил фанатов новым снимком телеведущей Ксении Собчак посреди…
Лишний вес и морщины: Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко заметно…
Легендарный Apple iPad отмечает 10-летний юбилей в статусе безоговорочного лидера…
«Чувствую себя идиотом»: Татьяна Лазарева стала жертвой телефонных…
Коронавирус может передаваться даже во время инкубационного…
Ученые обнаружили новый вид грибка в атмосфере, угрожающий здоровью…
Наталья Фатеева из-за перенесённой болезни просит приносить ей еду вместо…
«Позвонил и сказал, что любит»: Любовь Успенская рассказала о примирении с Филиппом…
Историки: Исаак Ньютон в свое время назвал дату конца…
«Рожать в старости – это глупость»: Михаил Боярский раскритиковал возрастных…
Просмотреть все новости