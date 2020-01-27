В Сети появился рендер Dodge Charger следующего поколения





Выпуск обновленного спортивного седана запланирован производителем на 2023 год. В 2021 году данная модель отметит свое небольшой юбилей, исполняется десять лет с момента выхода первого экземпляра на авторынок. За этот срок он успел устареть, потому модернизация была вопросом времени. При этом и нынешняя версия четырехдверной машины пользуется довольно большим спросом.Пока же инженеры и технодизайнеры концерна Dodge не представили публике, каким будет обновленное транспортное средство. Вместо них это сделал Youtube-блогер TheSketchMonkey, обнародовав собственное рендерное изображение в профиле видео-ресурса. Интересно, что в видео показан не только результат, но и сам процесс создания эффектного изображения.В автомобиле, по версии техностилиста, не будет существенных изменений, однако существенную работу он проделал с противотуманными фарами. Кроме того, новый внешний вид получился более динамичным и агрессивным. Однако передний бампер машины, который явно не соответствует мощностям авто, оставлен в рендере без изменений.