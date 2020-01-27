Алла Пугачева о своем макияже: "Берегись! Опасна я"
Алла Пугачева опубликовала в Instagram-аккаунте новую фотографию, на которой продемонстрировала свой утренний макияж. В комментарии Примадонна сообщила, что опасная, и ее нужно остерегаться.
Алла Пугачева разместила селфи, на котором она смотрит прямо в камеру. Известная исполнительница одета в ярко-красный свитер, ее волосы распущены. Образ певицы дополнили накрашенные ресницы, стрелки на веках и красная помада. В комментарии к публикации Примадонна написала: "С утра? Губы красные?". В конце Алла Пугачева сообщила преданным поклонникам, что она опасная. Также исполнительница пошутила, что ее нужно остерегаться.
Подписчики пожелали Примадонне хорошего дня и отметили, что не считают ее опасной. Некоторые написали, что фотография получилась довольно милой и красивой. Также фанаты посоветовали Алле Пугачевой чаще использовать красные оттенки помады, поскольку они лучше всех остальных подходят к внешнему виду. За 30 минут публикация известной исполнительницы в Instagram набрала более 22 000 лайков.
Алла Пугачева разместила селфи, на котором она смотрит прямо в камеру. Известная исполнительница одета в ярко-красный свитер, ее волосы распущены. Образ певицы дополнили накрашенные ресницы, стрелки на веках и красная помада. В комментарии к публикации Примадонна написала: "С утра? Губы красные?". В конце Алла Пугачева сообщила преданным поклонникам, что она опасная. Также исполнительница пошутила, что ее нужно остерегаться.
Подписчики пожелали Примадонне хорошего дня и отметили, что не считают ее опасной. Некоторые написали, что фотография получилась довольно милой и красивой. Также фанаты посоветовали Алле Пугачевой чаще использовать красные оттенки помады, поскольку они лучше всех остальных подходят к внешнему виду. За 30 минут публикация известной исполнительницы в Instagram набрала более 22 000 лайков.