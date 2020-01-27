АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Ученые из NASA определили шанс столкновения Земли с "катастрофическим" астероидом

В Сети часто появляются предупреждения о возможном столкновении Земли с очередным астероидом, которые зачастую не должны вызывать опасений. Для спокойствия общественности ученые из NASA определили шанс "катастрофического" события.

Хотя Голливуд впечатал в сознание масс несколько ярких методов для остановки космического объекта, находящегося на пути столкновения с Землей, ни одно государственное учреждение не имеет средств для противодействия подобной катастрофе. Тревожность также возникает из-за большого количества астероидов в Солнечной системе, которое превышает число комет 100:1. Поэтому астрофизики из агентства NASA многие годы изучают вероятность падения подобного тела, чтобы мотивировать структуры властей на разработку методов космической обороны.

Результаты исследований показали, что шанс столкновения Земли с астероидом диаметром от 5 до 10 километров крайне мала и составляет около 0,000001%. Эту информацию предоставило российское интернет-издание "Слово и Дело". Любые другие небесные тела, обладающие меньшими размерами, не способны преодолеть атмосферу и нанести какой-либо урон. Даже в случае возникновения этого события, астероид с 70%-ой вероятностью приземлится в океане. Прямо сейчас сотрудники NASA проводят мониторинг околоземных объектов, ни один из которых не представляет угрозы для жизни на планете.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рената Литвинова не планирует подавать в суд на сбившую ее…
Врачи рассказали, как предотвратить появление «текстовой…
Дмитрий Маликов больше не оказывает финансовую поддержку дочери…
В Сети появился рендер Dodge Charger следующего…
Алла Пугачева о своем макияже: "Берегись! Опасна…
Ученые из NASA определили шанс столкновения Земли с "катастрофическим"…
Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях…
Роскачество : В сыре и сгущённом молоке больше кальция по сравнению с…
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь купила участок земли в…
Рояль и золотой унитаз Фрэнка Синатры выставлены на аукцион в…
Александр Васильев: "Премьера мастер-класса прошла при полном…
Психологи: Походка может рассказать о характере и заболеваниях…
Перенесшая операцию Лера Кудрявцева рассказала об отношении супруга к её новой…
Индексация пенсий для работающих пенсионеров будет возможна после корректировок в федеральном законодательстве…
Филипп Киркоров встретился с Ольгой Поляковой на бэкстейдже циркового шоу…
Флагманский смартфон Huawei Р30 стал дешевле перед дебютом…
Сергей Шнуров посвятил нецензурный стих покойному протоирею Всеволоду…
Ученые объяснили, почему человек не может защекотать сам…
Константин Богомолов рассмешил фанатов новым снимком телеведущей Ксении Собчак посреди…
Лишний вес и морщины: Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко заметно…
Легендарный Apple iPad отмечает 10-летний юбилей в статусе безоговорочного лидера…
«Чувствую себя идиотом»: Татьяна Лазарева стала жертвой телефонных…
Коронавирус может передаваться даже во время инкубационного…
Ученые обнаружили новый вид грибка в атмосфере, угрожающий здоровью…
Наталья Фатеева из-за перенесённой болезни просит приносить ей еду вместо…
«Позвонил и сказал, что любит»: Любовь Успенская рассказала о примирении с Филиппом…
Историки: Исаак Ньютон в свое время назвал дату конца…
«Рожать в старости – это глупость»: Михаил Боярский раскритиковал возрастных…
Просмотреть все новости