Ученые из NASA определили шанс столкновения Земли с "катастрофическим" астероидом
В Сети часто появляются предупреждения о возможном столкновении Земли с очередным астероидом, которые зачастую не должны вызывать опасений. Для спокойствия общественности ученые из NASA определили шанс "катастрофического" события.
Хотя Голливуд впечатал в сознание масс несколько ярких методов для остановки космического объекта, находящегося на пути столкновения с Землей, ни одно государственное учреждение не имеет средств для противодействия подобной катастрофе. Тревожность также возникает из-за большого количества астероидов в Солнечной системе, которое превышает число комет 100:1. Поэтому астрофизики из агентства NASA многие годы изучают вероятность падения подобного тела, чтобы мотивировать структуры властей на разработку методов космической обороны.
Результаты исследований показали, что шанс столкновения Земли с астероидом диаметром от 5 до 10 километров крайне мала и составляет около 0,000001%. Эту информацию предоставило российское интернет-издание "Слово и Дело". Любые другие небесные тела, обладающие меньшими размерами, не способны преодолеть атмосферу и нанести какой-либо урон. Даже в случае возникновения этого события, астероид с 70%-ой вероятностью приземлится в океане. Прямо сейчас сотрудники NASA проводят мониторинг околоземных объектов, ни один из которых не представляет угрозы для жизни на планете.
Хотя Голливуд впечатал в сознание масс несколько ярких методов для остановки космического объекта, находящегося на пути столкновения с Землей, ни одно государственное учреждение не имеет средств для противодействия подобной катастрофе. Тревожность также возникает из-за большого количества астероидов в Солнечной системе, которое превышает число комет 100:1. Поэтому астрофизики из агентства NASA многие годы изучают вероятность падения подобного тела, чтобы мотивировать структуры властей на разработку методов космической обороны.
Результаты исследований показали, что шанс столкновения Земли с астероидом диаметром от 5 до 10 километров крайне мала и составляет около 0,000001%. Эту информацию предоставило российское интернет-издание "Слово и Дело". Любые другие небесные тела, обладающие меньшими размерами, не способны преодолеть атмосферу и нанести какой-либо урон. Даже в случае возникновения этого события, астероид с 70%-ой вероятностью приземлится в океане. Прямо сейчас сотрудники NASA проводят мониторинг околоземных объектов, ни один из которых не представляет угрозы для жизни на планете.