Рената Литвинова не планирует подавать в суд на сбившую ее автомобилистку
Рената Литвинова во время эфира программы «Ты не поверишь!» сообщила, что не планирует подавать в суд на девушку, сбившую её несколько недель назад в центре столицы. Дорожное происшествие случилось когда актриса после пробежки направлялась в салон красоты.
По словам Литвиновой, виновница ДТП и не собиралась останавливаться. Актриса, ссылаясь на законодательство, согласно которому девушка должна была остаться на месте происшествия и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему человеку, отметила, что этого не произошло и никто даже не извинился. Однако позже её задержали, но в суд Литвинова предпочла не обращаться, так как раны зашили и теперь всё хорошо. В мистику она не верит и утверждает, что это простое совпадение.
Согласно утверждениям пластического хирурга Теймура Кулиева, артистка сама приехала к нему, и у неё было очень много ушибов и ссадин. Он провел санацию, обработал раны и сделал пластику мягких тканей. На все манипуляции с Литвиновой врач потратил 2,5 часа и теперь актриса чувствует себя прекрасно.
По словам Литвиновой, виновница ДТП и не собиралась останавливаться. Актриса, ссылаясь на законодательство, согласно которому девушка должна была остаться на месте происшествия и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему человеку, отметила, что этого не произошло и никто даже не извинился. Однако позже её задержали, но в суд Литвинова предпочла не обращаться, так как раны зашили и теперь всё хорошо. В мистику она не верит и утверждает, что это простое совпадение.
Согласно утверждениям пластического хирурга Теймура Кулиева, артистка сама приехала к нему, и у неё было очень много ушибов и ссадин. Он провел санацию, обработал раны и сделал пластику мягких тканей. На все манипуляции с Литвиновой врач потратил 2,5 часа и теперь актриса чувствует себя прекрасно.