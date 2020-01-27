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Рената Литвинова не планирует подавать в суд на сбившую ее автомобилистку

Рената Литвинова во время эфира программы «Ты не поверишь!» сообщила, что не планирует подавать в суд на девушку, сбившую её несколько недель назад в центре столицы. Дорожное происшествие случилось когда актриса после пробежки направлялась в салон красоты.


По словам Литвиновой, виновница ДТП и не собиралась останавливаться. Актриса, ссылаясь на законодательство, согласно которому девушка должна была остаться на месте происшествия и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему человеку, отметила, что этого не произошло и никто даже не извинился. Однако позже её задержали, но в суд Литвинова предпочла не обращаться, так как раны зашили и теперь всё хорошо. В мистику она не верит и утверждает, что это простое совпадение.

Согласно утверждениям пластического хирурга Теймура Кулиева, артистка сама приехала к нему, и у неё было очень много ушибов и ссадин. Он провел санацию, обработал раны и сделал пластику мягких тканей. На все манипуляции с Литвиновой врач потратил 2,5 часа и теперь актриса чувствует себя прекрасно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:52

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