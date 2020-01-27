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Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь купила участок земли в Подмосковье

Звезда скандального реалити проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь поделилась своими планами на предстоящий год. Выяснилось, что она приобрела участок земли в Подмосковье и намерена строить новый дом.

Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь купила участок земли в Подмосковье

Экс-участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь ведет очень активный образ жизни. Свое день рождения девушка отметила в Париже, а после побывала в Анталье и отправилась в столицу России, чтобы озвучить для мультфильма одного из героев. Однако своих поклонников Пынзарь удивила тем, что собралась строить дом своей мечты.

Известно, что в последнее время Дарья Пынзарь вместе со своим супругом и детьми проживала в Турции. Но вот особняк, о котором идет речь, она собралась строить в России. Видимо планы семейства Пынзарь кардинально изменились, несмотря на тот факт, что один их ребенок уже посещает в Турции школу, а другой детский сад.


Каким именно будет ее новый дом, пока никто не знает. Однако Дарья Пынзарь заверяет, что обо всех этапах строительства она обязательно будет рассказывать в личном блоге, так что видимо, придется только подождать, чтобы увидеть, каким будет ее новый особняк.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:01

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