Дмитрий Маликов больше не оказывает финансовую поддержку дочери Стефании





Как оказалось, Стефания Маликова уже самостоятельно зарабатывает себе на жизнь. Девушка рекламирует товары популярных брендов на своей страничке в социальной сети Instagram., - отметил певец.Высказался Дмитрий Маликов и о своей любимой жене. По словам артиста, Елена, с которой они живут в браке уже почти три десятка лет, является такой женщиной, с которой совладает далеко не каждый. При этом исполнитель отмечает, что он и сам – далеко не идеал мужчины. Конфликты в семье происходят лишь в тех случаях, когда глава проявляет неряшливость или пребывает в плохом настроении.