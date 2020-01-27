Дмитрий Маликов больше не оказывает финансовую поддержку дочери Стефании
Известный российский исполнитель Дмитрий Маликов стал гостей телепрограммы «Однажды». В эфире телеканала НТВ артист признался, что больше не оказывает финансовую поддержку своей 19-летней дочери Стефании.
Как оказалось, Стефания Маликова уже самостоятельно зарабатывает себе на жизнь. Девушка рекламирует товары популярных брендов на своей страничке в социальной сети Instagram. «Мы Стеше давно сказали, что хотим чтобы она выросла мудрым, взрослым и самостоятельным человеком, чтобы стала интересной личностью. Очень много девочек мечтают о принце, однако хотело бы все же, чтобы дочь развивалась разносторонне», - отметил певец.
Высказался Дмитрий Маликов и о своей любимой жене. По словам артиста, Елена, с которой они живут в браке уже почти три десятка лет, является такой женщиной, с которой совладает далеко не каждый. При этом исполнитель отмечает, что он и сам – далеко не идеал мужчины. Конфликты в семье происходят лишь в тех случаях, когда глава проявляет неряшливость или пребывает в плохом настроении.
Как оказалось, Стефания Маликова уже самостоятельно зарабатывает себе на жизнь. Девушка рекламирует товары популярных брендов на своей страничке в социальной сети Instagram. «Мы Стеше давно сказали, что хотим чтобы она выросла мудрым, взрослым и самостоятельным человеком, чтобы стала интересной личностью. Очень много девочек мечтают о принце, однако хотело бы все же, чтобы дочь развивалась разносторонне», - отметил певец.
Высказался Дмитрий Маликов и о своей любимой жене. По словам артиста, Елена, с которой они живут в браке уже почти три десятка лет, является такой женщиной, с которой совладает далеко не каждый. При этом исполнитель отмечает, что он и сам – далеко не идеал мужчины. Конфликты в семье происходят лишь в тех случаях, когда глава проявляет неряшливость или пребывает в плохом настроении.