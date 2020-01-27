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Врачи рассказали, как предотвратить появление «текстовой шеи»

Американские врачи рассказали о проблеме 21 века - «текстовой шее» - и дали рекомендации, как предотвратить ее появление. Большинство людей, работающих с электронными гаджетами, склонны к развитию деформации осанки и проблемам со здоровьем вследствие изгиба шеи, утверждают эксперты.
Врачи рассказали, как предотвратить появление «текстовой шеи»

Во время работы за ПК, ноутбуком или смартфоном при искаженном наклоне головы нагрузка на шею, а соответственно и на весь позвоночник, увеличивается более чем в два раза. Согласно статистическим данным США, во время повседневного использования телефона или планшета пользователь наклоняет голову на 45 градусов, что равно 22 килограммам груза на хребет человека.

Кроме того, ортопеды-травматологи рассказали о последствиях систематического неправильного положения тела во время пребывания за компьютером. По их мнению, это грозит необратимыми дегенеративными процессами позвоночных дисков и повышением риска развития остеохондроза. Из-за искаженного положения шеи сосуды головного мозга оказываются зажатыми между мышц, что может вызвать нарушение кровообращение. Таким образом, пользователь ПК будет ощущать регулярные головные боли, размытость зрения, дискомфорт в теле и ломоту в шейных отделах.

Чтобы предупредить развитие «текстовой шеи» и ее последствий, специалисты рекомендуют правильно организовать свое рабочее место. Для этого необходимо разместить экран на уровне глаз, чтобы излишне не наклонять голову. Также нужно проконтролировать положение тела во время работы. Важно, чтобы спина была ровной и под углом не более 135 градусов относительно ног. Только в таком случае нагрузка будет правильно распределена по позвоночнику.

Эксперты отметили важность профилактических упражнений, чтобы избежать последствий сидячей работы. Они советуют ежедневного делать зарядку и давать организму возможность отдохнуть и размяться в течение трудового дня.

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Общество / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:43

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