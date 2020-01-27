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Александр Васильев: "Премьера мастер-класса прошла при полном аншлаге"

Александр Васильев показал подписчикам в Instagram несколько видео с премьеры своего мастер-класса, посвящённого модным тенденциям весна-лето 2020-го года. Также историк моды рассказал, что мероприятие прошло при полном аншлаге.
Александр Васильев: "Премьера мастер-класса прошла при полном аншлаге"

Александр Васильев разместил ролики, на которых показаны фотографии моделей и различные предметы гардероба. В комментарии к публикации телеведущий рассказал, что недавно прошла премьера его мастер-класса, посвящённого модным тенденциям 2020 года. Коллекционер сообщил, что опубликовал видео специально для тех, кто не смог попасть на лекцию. На кадрах показаны основные тезисы. Также Александр Васильев рад, что мероприятие прошло при полном аншлаге.

В конце своего поста в соцсети Instagram историк моды решил поинтересоваться у подписчиков, возвращению какого тренда из перечисленных на видео, они рады больше всего. Фанаты поблагодарили Александра Васильева за опубликованные сюжеты. Некоторые начали перечислять, что их обрадовало больше всего, особо отметив красные туфли и стрелки.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:53

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