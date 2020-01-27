Рояль и золотой унитаз Фрэнка Синатры выставлены на аукцион в Атлантик-Сити
Личные вещи легендарного американского актера и джаз-мэна Фрэнка Синатры пустят с молотка на аукционе в Атлантик-Сити. В числе наиболее интересных лотов предстоящих торгов называются рояль Yamaha, а также уникальный унитаз, стульчак которого выполнен из золота.
По предварительной информации, стоимость принадлежавшего знаменитому музыканту и актеру золотого унитаза может составить около 2 000 долларов США. Кроме всего прочего, на торги будут также выставлены и наручные часы легендарного исполнителя, стоимость которых оценивается примерно в 50 тысяч долларов.
Еще одним довольно дорогим лотом может стать рояль знаменитой фирмы Yamaha, за который организаторы аукциона могут выручить сумму в 20 000 долларов. Всего же организаторы торгов рассчитывают распродать не менее двух сотен предметов из личного домашнего обихода знаменитого артиста, сообщает издание «ПолитЭксперт».
По предварительной информации, стоимость принадлежавшего знаменитому музыканту и актеру золотого унитаза может составить около 2 000 долларов США. Кроме всего прочего, на торги будут также выставлены и наручные часы легендарного исполнителя, стоимость которых оценивается примерно в 50 тысяч долларов.
Еще одним довольно дорогим лотом может стать рояль знаменитой фирмы Yamaha, за который организаторы аукциона могут выручить сумму в 20 000 долларов. Всего же организаторы торгов рассчитывают распродать не менее двух сотен предметов из личного домашнего обихода знаменитого артиста, сообщает издание «ПолитЭксперт».
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:00