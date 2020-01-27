Перенесшая операцию Лера Кудрявцева рассказала об отношении супруга к её новой груди





Лера Кудрявцева удивила общественность и коллег по шоу-бизнесу заявлениями о том, что ей необходимо хирургическое вмешательство по удалению силикона из груди. Поскольку многим представителям прессы и эстрады был известен факт увеличения бюста у Кудрявцевой, которая перенесла пластическую операцию 15 лет назад, никто не подозревал возможности разрыва импланта. В конце 2019 года звезда экрана узнала, что его содержимое уже пять лет вытекает в близлежащие ткани, повышая риск развития ревматоидного артрита и лимфомы.Позднее во время телепередачи «Звезды сошлись», Лера Кудрявцева призналась, что не смогла бы пережить подобные испытания без поддержки своего мужа - Игоря Макарова. Известный хоккеист, по словам 48-летней знаменитости, остался «доволен её маленькой грудью». Теперь ведущая отказывается вставлять новые импланты и призывает других девушек отказаться от аналогичной затеи. Известно, что ранее доктора обещали ей «пожизненную гарантию» силиконовых вставок, но сейчас стало известно о необходимости их периодической замены.