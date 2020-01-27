Индексация пенсий для работающих пенсионеров будет возможна после корректировок в федеральном законодательстве РФ





, - отметила она. При этом, как утверждает еще один сопредседатель то же группы – российский сенатор Андрей Клишас, - после принятия указанных изменений в Основной закон, порядок проведения индексации пенсионных выплат в пользу работающих пенсионеров в будущем можно определить через специальный закон.По утверждению члена Совфеда, формулировки в части индексации пенсий россиян созданы таким образом, чтобы по работающим пенсионерам ситуация осталась неизменной., - подчеркнул Клишас.