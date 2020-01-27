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Индексация пенсий для работающих пенсионеров будет возможна после корректировок в федеральном законодательстве РФ

Индексация пенсий для работающих российских пенсионеров, которая активно обсуждается в последние дни, будет возможной лишь в случае внесения дополнительных корректировок в федеральное законодательство. С таким заявлением выступила сопредседатель созданной для подготовки конституционной реформы рабочей группы Талия Хабриева.
Индексация пенсий для работающих пенсионеров будет возможна после корректировок в федеральном законодательстве РФ

«Уточнение прав пенсионеров, которые продолжают работать, на индексацию, может быть определена отраслевым законодательством», - отметила она. При этом, как утверждает еще один сопредседатель то же группы – российский сенатор Андрей Клишас, - после принятия указанных изменений в Основной закон, порядок проведения индексации пенсионных выплат в пользу работающих пенсионеров в будущем можно определить через специальный закон.

По утверждению члена Совфеда, формулировки в части индексации пенсий россиян созданы таким образом, чтобы по работающим пенсионерам ситуация осталась неизменной. «На данный момент вопрос об индексации для работающих пенсионеров на обсуждение не выносится», - подчеркнул Клишас.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:32

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