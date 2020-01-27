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Филипп Киркоров встретился с Ольгой Поляковой на бэкстейдже циркового шоу "Alegria"

Филипп Киркоров разместил в Instagram фото с Ольгой Поляковой. Король российской эстрады рассказал, что встретился с украинской певицей на бэкстейдже циркового шоу "Alegria".
Филипп Киркоров встретился с Ольгой Поляковой на бэкстейдже циркового шоу "Alegria"

Филипп Киркоров поддерживает дружеские отношения с Поляковой. Сегодня знаменитый исполнитель опубликовал фотографию с украинской певицей. На снимке король российской эстрады запечатлен в черных брюках и белой рубашке, Полякова одета в облегающую юбку ниже колен, темную блузку и кофту, расшитую пайетками. В комментарии Филипп Киркоров рассказал, что встретился с украинской певицей на бэкстейдже циркового шоу "Alegria".

Также известный певец отметил, что увиделся и с многими артистами популярного цирка. Подписчики восхитились снимком знаменитостей. Многие отметили, что на фотографии запечатлены король и королева. Поклонники пошутили, что певица очень хорошо смотрится рядом с Филиппом Киркоровым. За несколько десятков минут пост исполнителя в Instagram набрал почти 20 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:30

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