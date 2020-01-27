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Роскачество : В сыре и сгущённом молоке больше кальция по сравнению с йогуртом

Согласно результатам исследований был опровергнут самый распространённый миф о том, что в йогурте содержится большое количество кальция. В Роскачестве утверждают, что сыр или сгущённое молоко отлично справляются с восполнением его суточной нормы.

В сообщении говорится, о каком бы проценте кальция не заявляли производители, его будет всё равно будет мало. Однако в применении в рационе данного микроэлемента из йогурта есть и положительная сторона: он лучше усваивается из молочных продуктов, чем из растительных. Кисломолочные продукты в своём составе должны содержать кальция не меньше 60 мг на 100 г. В йогуртах, которые были проверены, было обнаружено, что количество кальция составляет от 75 мг до 83 мг на 100 г.

Диетологи сообщают, что сыры или сгущенное молоко отлично восполняют суточную норму кальция. В Роскачестве заявляют, что в 100 граммах данной сладости содержится около 1/3 суточной нормы полезного для организма микроэлемента, а в 100 граммах плавленого сыра – почти 2/3. При этом необходимо брать во внимание, что человек также получает большое количество сахара или фосфатов. Стоит отметить - в стандартной банке йогурта содержится до 25 г сахара. Для лучшего усвоения кальций необходимо сочетать с другими продуктами, которые обогащены витамином D и белком.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:04

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