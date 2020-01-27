Психологи: Походка может рассказать о характере и заболеваниях человека
Многие ученые на протяжении десятилетий изучали особенности походки и причины её разнообразия. По словам психологов, она может рассказать о характере и заболеваниях человека.
Стабильная человеческая походка только на первый взгляд является простым действием, которое на самом деле требует чрезвычайно сложного взаимодействия мышц, костей, глаз и внутреннего уха с помощью головного мозга. Это также объясняет, почему специалисты по робототехнике уже многие годы не могут научить ИИ переставлять искусственные конечности "натуральным" образом. Ведь манера ходьбы каждого человека является уникальной и вырабатывается в результате воздействия внешней среды, наследственности и характера индивида.
Поэтому, многие психологи определили черты личности и заболевания, которые свойственны той или иной походке. К примеру, стремительная и энергичная поступь обычно принадлежит трудолюбивым и слегка эгоистичным людям, а маленькие и неуверенные шаги - интровертам и педантам. В то же время, шаркающая походка наблюдается у людей, перенесших инсульт, либо страдающих болезнью Паркинсона или Альцгеймера. Кроме того, шаг в виде «восьмерки» связан с травмами или спортивными нагрузками, хромающая походка сигнализирует о развитии артрита, а ее замедление может указывать на хроническую сердечную недостаточность или ишемию миокарда.
Стабильная человеческая походка только на первый взгляд является простым действием, которое на самом деле требует чрезвычайно сложного взаимодействия мышц, костей, глаз и внутреннего уха с помощью головного мозга. Это также объясняет, почему специалисты по робототехнике уже многие годы не могут научить ИИ переставлять искусственные конечности "натуральным" образом. Ведь манера ходьбы каждого человека является уникальной и вырабатывается в результате воздействия внешней среды, наследственности и характера индивида.
Поэтому, многие психологи определили черты личности и заболевания, которые свойственны той или иной походке. К примеру, стремительная и энергичная поступь обычно принадлежит трудолюбивым и слегка эгоистичным людям, а маленькие и неуверенные шаги - интровертам и педантам. В то же время, шаркающая походка наблюдается у людей, перенесших инсульт, либо страдающих болезнью Паркинсона или Альцгеймера. Кроме того, шаг в виде «восьмерки» связан с травмами или спортивными нагрузками, хромающая походка сигнализирует о развитии артрита, а ее замедление может указывать на хроническую сердечную недостаточность или ишемию миокарда.