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Психологи: Походка может рассказать о характере и заболеваниях человека

Многие ученые на протяжении десятилетий изучали особенности походки и причины её разнообразия. По словам психологов, она может рассказать о характере и заболеваниях человека.

Стабильная человеческая походка только на первый взгляд является простым действием, которое на самом деле требует чрезвычайно сложного взаимодействия мышц, костей, глаз и внутреннего уха с помощью головного мозга. Это также объясняет, почему специалисты по робототехнике уже многие годы не могут научить ИИ переставлять искусственные конечности "натуральным" образом. Ведь манера ходьбы каждого человека является уникальной и вырабатывается в результате воздействия внешней среды, наследственности и характера индивида.

Поэтому, многие психологи определили черты личности и заболевания, которые свойственны той или иной походке. К примеру, стремительная и энергичная поступь обычно принадлежит трудолюбивым и слегка эгоистичным людям, а маленькие и неуверенные шаги - интровертам и педантам. В то же время, шаркающая походка наблюдается у людей, перенесших инсульт, либо страдающих болезнью Паркинсона или Альцгеймера. Кроме того, шаг в виде «восьмерки» связан с травмами или спортивными нагрузками, хромающая походка сигнализирует о развитии артрита, а ее замедление может указывать на хроническую сердечную недостаточность или ишемию миокарда.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:50

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