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Флагманский смартфон Huawei Р30 стал дешевле перед дебютом наследника

Руководитель подразделения потребительской электроники китайской компании Huawei официальной подтвердил данные о том, что в скором времени производитель представить новую серию флагманских устройств Huawei Р40, презентация которых намечена на март. Вместе с тем, актуальный флагман Huawei Р30 заметно стал дешевле в преддверии выхода наследника.
Флагманский смартфон Huawei Р30 стал дешевле перед дебютом наследника

Несмотря на то, что до официального дебюта новых флагманских устройств от китайского техногиганта осталось еще более двух месяцев, компания старается ускорить темпы продаж актуальных моделей, выпущенных в минувшем году. В связи с этим, ценники на модель Huawei Р30 в Китае заметно снизились. Так, за версию Р30 с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами ПЗУ ритейлеры просят сегодня 589 долларов США, в то время как прежний ценник был установлен на отметке в 690 долларов.

На российском рынке представлена более простая версия данного устройства, в комплектации 6/128 Гб. Впрочем, на данный момент эта модель тоже продается с существенной скидкой, пусть и не настолько большой, как на рынке Поднебесной. В рамках акционных предложений приобрести это устройство покупатели могут по цене в 39 990 рублей.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:22

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