Флагманский смартфон Huawei Р30 стал дешевле перед дебютом наследника





Несмотря на то, что до официального дебюта новых флагманских устройств от китайского техногиганта осталось еще более двух месяцев, компания старается ускорить темпы продаж актуальных моделей, выпущенных в минувшем году. В связи с этим, ценники на модель Huawei Р30 в Китае заметно снизились. Так, за версию Р30 с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами ПЗУ ритейлеры просят сегодня 589 долларов США, в то время как прежний ценник был установлен на отметке в 690 долларов.На российском рынке представлена более простая версия данного устройства, в комплектации 6/128 Гб. Впрочем, на данный момент эта модель тоже продается с существенной скидкой, пусть и не настолько большой, как на рынке Поднебесной. В рамках акционных предложений приобрести это устройство покупатели могут по цене в 39 990 рублей.