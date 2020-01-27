Сергей Шнуров посвятил нецензурный стих покойному протоирею Всеволоду Чаплину
Смерть Всеволода Чаплина сподвигла многих деятелей российской эстрады на сочувственные публикации, среди которых Сергей Шнуров стал исключением. Знаменитый солист группы «Ленинград» посвятил нецензурный стих покойному священнику.
Рок-звезда Сергей Шнуров выставил в соцсети Instagram публикацию, в которой ироническими стихами описал внезапную кончину протоиерея Всеволода Чаплина 26 января. При этом, музыкант не обошелся без нецензурных строк и упоминания «комичности» фамилии у покойного настоятеля храма святого Феодора Студита. Особенно резко основатель группы «Ленинград» коснулся в своем посте одиозных высказываний Чаплина, среди которых были и угрозы «божьей карой» исполнителю.
Стоит отметить, что не всем поклонникам творчества Сергея Шнурова пришлось по душе высмеивание смерти священника. Комментаторы осудили певца за подобные строчки: «Умер все же раньше тех, кому грозил он смертью лютой» и «Короче, вызвало начальство к себе в небесный кабинет». Основные претензии подписчиков были направлены в сторону того, что их кумир негативно высказывается о покойном человеке, о котором «говорят либо хорошо, либо никак». Что касается точных причин смерти Всеволода Чаплина, то они еще устанавливаются медиками.
Рок-звезда Сергей Шнуров выставил в соцсети Instagram публикацию, в которой ироническими стихами описал внезапную кончину протоиерея Всеволода Чаплина 26 января. При этом, музыкант не обошелся без нецензурных строк и упоминания «комичности» фамилии у покойного настоятеля храма святого Феодора Студита. Особенно резко основатель группы «Ленинград» коснулся в своем посте одиозных высказываний Чаплина, среди которых были и угрозы «божьей карой» исполнителю.
Стоит отметить, что не всем поклонникам творчества Сергея Шнурова пришлось по душе высмеивание смерти священника. Комментаторы осудили певца за подобные строчки: «Умер все же раньше тех, кому грозил он смертью лютой» и «Короче, вызвало начальство к себе в небесный кабинет». Основные претензии подписчиков были направлены в сторону того, что их кумир негативно высказывается о покойном человеке, о котором «говорят либо хорошо, либо никак». Что касается точных причин смерти Всеволода Чаплина, то они еще устанавливаются медиками.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:19