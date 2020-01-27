Сергей Шнуров посвятил нецензурный стих покойному протоирею Всеволоду Чаплину

Рок-звезда Сергей Шнуров выставил в соцсети Instagram публикацию, в которой ироническими стихами описал внезапную кончину протоиерея Всеволода Чаплина 26 января. При этом, музыкант не обошелся без нецензурных строк и упоминания «комичности» фамилии у покойного настоятеля храма святого Феодора Студита. Особенно резко основатель группы «Ленинград» коснулся в своем посте одиозных высказываний Чаплина, среди которых были и угрозы «божьей карой» исполнителю.Стоит отметить, что не всем поклонникам творчества Сергея Шнурова пришлось по душе высмеивание смерти священника. Комментаторы осудили певца за подобные строчки: «Умер все же раньше тех, кому грозил он смертью лютой» и «Короче, вызвало начальство к себе в небесный кабинет». Основные претензии подписчиков были направлены в сторону того, что их кумир негативно высказывается о покойном человеке, о котором «говорят либо хорошо, либо никак». Что касается точных причин смерти Всеволода Чаплина, то они еще устанавливаются медиками.