Легендарный Apple iPad отмечает 10-летний юбилей в статусе безоговорочного лидера рынка





Ровно 10 лет тому назад, 27 января 2010 года, глава компании Apple Стив Джобс впервые провел презентацию первой версии планшета, который стал революционным прорывом на рынке потребительской электроники. Устройство, в котором были удачно совмещены функции полноразмерного ПК, «читалки», смартфона и ряда других гаджетов, стало настоящей находкой для многочисленных пользователей. В особенности iPad понравился тем, кто много времени проводит в поездках.При этом, как отмечают торговые сети, на данный момент Apple iPad является полноценной альтернативой персональному компьютеру. Инженеры из Купертино даже разработали для этого планшета клавиатуру и стилус, которые существенно расширяют спектр практического применения устройства., - утверждает пресс-служба сети re:Store.