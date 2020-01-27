Ученые объяснили, почему человек не может защекотать сам себя





Эксперты заключили, что громкий смех является одним из видов защиты. По этой причине человек не в состоянии его сдержать во время щекотки. Однако ученые подтвердили невозможность «развеселить» себя самостоятельно таким способом. Это объясняется тем, что мозжечок головного мозга не видит угрозы в данных действиях, потому нет необходимости защищать организм.Как известно, приступ смеха не во всех случаях является способом проявления защитного рефлекса. В случае с щекоткой мозжечок реагирует именно громким "хохотом", что присуще только человеку среди всех живых организмов.