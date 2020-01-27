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Ученые объяснили, почему человек не может защекотать сам себя

Научные специалисты объяснили, почему человек не может защекотать сам себя, и почему существует рефлекторный страх, если «развеселить» пытается посторонний. По их мнению, принцип реакции заключен в головном мозге, а именно – в таламусе. Организм воспринимает щекотку от другого человека в виде потенциальной угрозы, поэтому формирует оборонительный барьер.
Ученые объяснили, почему человек не может защекотать сам себя

Эксперты заключили, что громкий смех является одним из видов защиты. По этой причине человек не в состоянии его сдержать во время щекотки. Однако ученые подтвердили невозможность «развеселить» себя самостоятельно таким способом. Это объясняется тем, что мозжечок головного мозга не видит угрозы в данных действиях, потому нет необходимости защищать организм.

Как известно, приступ смеха не во всех случаях является способом проявления защитного рефлекса. В случае с щекоткой мозжечок реагирует именно громким "хохотом", что присуще только человеку среди всех живых организмов.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:15

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