Ученые объяснили, почему человек не может защекотать сам себя
Научные специалисты объяснили, почему человек не может защекотать сам себя, и почему существует рефлекторный страх, если «развеселить» пытается посторонний. По их мнению, принцип реакции заключен в головном мозге, а именно – в таламусе. Организм воспринимает щекотку от другого человека в виде потенциальной угрозы, поэтому формирует оборонительный барьер.
Эксперты заключили, что громкий смех является одним из видов защиты. По этой причине человек не в состоянии его сдержать во время щекотки. Однако ученые подтвердили невозможность «развеселить» себя самостоятельно таким способом. Это объясняется тем, что мозжечок головного мозга не видит угрозы в данных действиях, потому нет необходимости защищать организм.
Как известно, приступ смеха не во всех случаях является способом проявления защитного рефлекса. В случае с щекоткой мозжечок реагирует именно громким "хохотом", что присуще только человеку среди всех живых организмов.
Эксперты заключили, что громкий смех является одним из видов защиты. По этой причине человек не в состоянии его сдержать во время щекотки. Однако ученые подтвердили невозможность «развеселить» себя самостоятельно таким способом. Это объясняется тем, что мозжечок головного мозга не видит угрозы в данных действиях, потому нет необходимости защищать организм.
Как известно, приступ смеха не во всех случаях является способом проявления защитного рефлекса. В случае с щекоткой мозжечок реагирует именно громким "хохотом", что присуще только человеку среди всех живых организмов.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:15