Лишний вес и морщины: Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко заметно постарела
Известная российская актриса Татьяна Кравченко, запомнившаяся многим зрителям по роли в популярном сериале «Сваты», недавно удивила поклонников заметно постаревшим видом. Недавно в Сети были опубликованы фотографии, сделанные во время очередного спектакля с участием артистки, которые и послужили поводом для таких выводов.
На представленных кадрах знаменитая «Валюха из Сватов» предстала перед поклонниками на сцене вместе с коллегой Олесей Железняк. Поклонники актрисы сразу же обратили внимание, что за последнее время Татьяна Кравченко заметно прибавила в весе, некоторые даже разглядели у нее три подбородка и большое количество морщин. Впрочем, большая часть публики старается не обращать внимание на изменения во внешности звезды. Многие отмечают ее огромный актерский талант и великолепное мастерство, поэтому пишут в социальных сетях, что с большим нетерпением ожидают выхода на экраны продолжения популярного комедийного сериала, который, по большому счету, и сделал Татьяну Кравченко знаменитой на всю страну.
На представленных кадрах знаменитая «Валюха из Сватов» предстала перед поклонниками на сцене вместе с коллегой Олесей Железняк. Поклонники актрисы сразу же обратили внимание, что за последнее время Татьяна Кравченко заметно прибавила в весе, некоторые даже разглядели у нее три подбородка и большое количество морщин. Впрочем, большая часть публики старается не обращать внимание на изменения во внешности звезды. Многие отмечают ее огромный актерский талант и великолепное мастерство, поэтому пишут в социальных сетях, что с большим нетерпением ожидают выхода на экраны продолжения популярного комедийного сериала, который, по большому счету, и сделал Татьяну Кравченко знаменитой на всю страну.