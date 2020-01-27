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Лишний вес и морщины: Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко заметно постарела

Известная российская актриса Татьяна Кравченко, запомнившаяся многим зрителям по роли в популярном сериале «Сваты», недавно удивила поклонников заметно постаревшим видом. Недавно в Сети были опубликованы фотографии, сделанные во время очередного спектакля с участием артистки, которые и послужили поводом для таких выводов.
Лишний вес и морщины: Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко заметно постарела

На представленных кадрах знаменитая «Валюха из Сватов» предстала перед поклонниками на сцене вместе с коллегой Олесей Железняк. Поклонники актрисы сразу же обратили внимание, что за последнее время Татьяна Кравченко заметно прибавила в весе, некоторые даже разглядели у нее три подбородка и большое количество морщин. Впрочем, большая часть публики старается не обращать внимание на изменения во внешности звезды. Многие отмечают ее огромный актерский талант и великолепное мастерство, поэтому пишут в социальных сетях, что с большим нетерпением ожидают выхода на экраны продолжения популярного комедийного сериала, который, по большому счету, и сделал Татьяну Кравченко знаменитой на всю страну.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:07

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