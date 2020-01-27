«Чувствую себя идиотом»: Татьяна Лазарева стала жертвой телефонных мошенников





Сейчас знаменитая телеведущая проводит отпуск в Испании, где на данный момент проходит обучение ее дочь. При этом Лазарева всегда старается оставаться на связи и отвечать на звонки. Недавно ей позвонили и представились сотрудниками банка. Человек на том конце учтиво и вежливо общался, используя профессиональную терминологию. Лазаревой впоследствии пришлось разговаривать с ним несколько часов и за все это время у нее не появилось никаких подозрений. Собеседник отметил, что со счета артистки могут незаконно списать средства, в результате Лазарева запаниковала и назвала звонившему полные данные трех своих банковских карт., - приводит слова Татьяны Лазаревой портал «СтарХит».К счастью, присвоить все деньги знаменитости мошенникам не удалось, поскольку сотрудники службы безопасности банка вовремя заметили участившиеся транзакции и заблокировали счет.