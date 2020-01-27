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«Чувствую себя идиотом»: Татьяна Лазарева стала жертвой телефонных мошенников

Известная российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева попалась на уловку телефонных мошенников. Как рассказала сама артистка, доверившись аферистам, она лишилась средств на своих банковских картах.
«Чувствую себя идиотом»: Татьяна Лазарева стала жертвой телефонных мошенников

Сейчас знаменитая телеведущая проводит отпуск в Испании, где на данный момент проходит обучение ее дочь. При этом Лазарева всегда старается оставаться на связи и отвечать на звонки. Недавно ей позвонили и представились сотрудниками банка. Человек на том конце учтиво и вежливо общался, используя профессиональную терминологию. Лазаревой впоследствии пришлось разговаривать с ним несколько часов и за все это время у нее не появилось никаких подозрений. Собеседник отметил, что со счета артистки могут незаконно списать средства, в результате Лазарева запаниковала и назвала звонившему полные данные трех своих банковских карт.

«Чувствую себя настоящим идиотом. Мы ведь много раз слышали о телефонных мошенниках, которые могут спрашивать данные карт, а также о том, что говорить им об этом нельзя. Но сама в четверг попалась именно на такую уловку», - приводит слова Татьяны Лазаревой портал «СтарХит».

К счастью, присвоить все деньги знаменитости мошенникам не удалось, поскольку сотрудники службы безопасности банка вовремя заметили участившиеся транзакции и заблокировали счет.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:50

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