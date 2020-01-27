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Коронавирус может передаваться даже во время инкубационного периода

Представители комитета по делам здравоохранения Китая ранее заявляли, что инкубационный период коронавируса составляет от 1 до 14 дней. Теперь ученые узнали, что он может передаваться другим людям даже в это время.

Китайское правительство предупредило мировую общественность, что новый коронавирус 2019-nCoV, который распространился более чем на 2000 человек, заразен даже в период инкубации и до появления симптомов. На брифинге для прессы глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй рассказал, что понимание учеными этого вируса все еще «ограничено», и вспышка, вероятно, будет продолжаться «некоторое время». Большинство пациентов, у которых первоначально был диагностирован вирус, употребляли блюда из морепродуктов в городе Ухань, где также торгуют дикими животными.

Последние, как считается, являются источником инфекции. По данным китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, генетический анализ показывает, что новая инфекция сперва развилась у фруктовых летучих мышей. Это роднит её с вирусом SARS (тяжелый острый респираторный синдром). Эпидемия атипичной пневмонии в 2002-03 годах заразила тысячи людей и привела к гибели более 740 человек по всему миру. На данный момент зарегистрировано около 56 смертей, подавляющее большинство из которых произошло в Китае. До настоящего времени вирус также распространился на несколько провинций Таиланда, Японии, Южной Кореи и США.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:42

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