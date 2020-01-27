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Наталья Фатеева из-за перенесённой болезни просит приносить ей еду вместо цветов

Наталья Фатеева в эфире программы «Ты не поверишь!» попросила, чтобы вместо цветов ей приносили еду. Всё дело в том, что актриса не может за ними ухаживать, так как передвигается на костылях и проживает одна.
Наталья Фатеева из-за перенесённой болезни просит приносить ей еду вместо цветов

Медики у звезды фильма «Три плюс два» диагностировали артроз. Она находилась на лечении в Израиле, там была проведена операция по замене суставов, однако один из них не прижился, и её снова пришлось оперировать. На данный момент советская актриса всё время восстанавливает здоровье в санаториях Подмосковья и реабилитационных центрах. Своё 85-летие она отметила в домашней обстановке в одиночестве. Поздравляли звезду исключительно по телефону, несмотря на то, что у Натальи Фатеевой большая семья. Во втором браке с актёром и режиссёром Владимиром Басовым родился сын Владимир.

Дочь Наталья появилась на свет, когда актриса находилась в третьем браке с летчиком-космонавтом Борисом Егоровым. Однако Фатеева предпочитает не общаться со своими детьми. Внуки также не посещают знаменитую бабушку. Артистка заявляет, что очень сложно находиться в квартире одной. На данный момент за ней ухаживает помощник Бари Алибасова Сергей. Он выполняет любые просьбы: возит по врачам, в санатории, приносит лекарства. Своих гостей Фатеева просит приходить без цветов, однако не отказывается от продуктовых наборов. Она предпочитает здоровую пищу.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:27

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