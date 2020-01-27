«Позвонил и сказал, что любит»: Любовь Успенская рассказала о примирении с Филиппом Киркоровым
Известная российская певица Любовь Успенская стала одной из героинь популярной телепередачи «Ты не поверишь». В беседе с журналистами телеканала НТВ королева русского шансона рассказала о деталях примирения с Филиппом Киркоровым, с которым знаменитость не общалась около двух лет.
Поводом для конфликта между звездами послужило то, что Успенская открыла в Москве караоке-бар, который разместился в непосредственной близости с точно таким же заведением, которым владеет Киркоров. Поп-король после этого решил, что коллега по сцене намеренно создает ему конкуренцию. «Я недавно помирилась с Филиппом. Он мне позвонил и предложил все закончить, сказал что любит. Впрочем, я с ним и не ссорилась никогда. Это он в свое время по какой-то непонятной причине вдруг вздумал меня игнорировать. Его право», - подчеркнула певица.
Также артистка рассказала, что совсем недавно закончила съемки нового клипа, в ходе которых ей пришлось около 4 часов провести на сцене обнаженной. «В действительности я там ничего такого не показывала, все прикрывал баян. Было, конечно, немного вульгарно, но все в меру. Но и смысл видео был именно таким – показать нечто за гранью», - поделилась подробностями Успенская.
Поводом для конфликта между звездами послужило то, что Успенская открыла в Москве караоке-бар, который разместился в непосредственной близости с точно таким же заведением, которым владеет Киркоров. Поп-король после этого решил, что коллега по сцене намеренно создает ему конкуренцию. «Я недавно помирилась с Филиппом. Он мне позвонил и предложил все закончить, сказал что любит. Впрочем, я с ним и не ссорилась никогда. Это он в свое время по какой-то непонятной причине вдруг вздумал меня игнорировать. Его право», - подчеркнула певица.
Также артистка рассказала, что совсем недавно закончила съемки нового клипа, в ходе которых ей пришлось около 4 часов провести на сцене обнаженной. «В действительности я там ничего такого не показывала, все прикрывал баян. Было, конечно, немного вульгарно, но все в меру. Но и смысл видео был именно таким – показать нечто за гранью», - поделилась подробностями Успенская.