«Позвонил и сказал, что любит»: Любовь Успенская рассказала о примирении с Филиппом Киркоровым





Поводом для конфликта между звездами послужило то, что Успенская открыла в Москве караоке-бар, который разместился в непосредственной близости с точно таким же заведением, которым владеет Киркоров. Поп-король после этого решил, что коллега по сцене намеренно создает ему конкуренцию., - подчеркнула певица.Также артистка рассказала, что совсем недавно закончила съемки нового клипа, в ходе которых ей пришлось около 4 часов провести на сцене обнаженной., - поделилась подробностями Успенская.