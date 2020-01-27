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Историки: Исаак Ньютон в свое время назвал дату конца света

Исаак Ньютон был не только выдающимся физиком и астрономом, но и знаменитым мистиком. Историки рассказали, что создатель теории классической механики в свое время назвал дату конца света.

Научный интерес Исаака Ньютона, автора многих фундаментальных трудов, давших начало современной физике, распространялся и на оккультно-религиозные сферы деятельности. Многие современники и коллеги английского ученого XVII-XVIII веков не считали зазорным анализ паранормальных явлений, что косвенно позволило сделать большое количество важных открытий. Всемирно известный математик многие годы изучал тексты "Священных писаний" и с помощью астрономических наблюдений "вычислил" дату возможного Апокалипсиса.

Историки недавно изучили письма Ньютона,которые он подписывал псевдонимом Иегова Санктус Унус, и сделали вывод, что предполагаемый конец света должен наступить в 2060 году. Глобальной катастрофе будут предшествовать катаклизмы, эпидемии и войны, но со временем мир возродится для "нового начала". Особенно интересным для исследователей оказалось большое количество загадочных изречений и антинаучных высказываний в письмах, что являлось не характерным для "отца классической механики".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:18

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