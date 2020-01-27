«Рожать в старости – это глупость»: Михаил Боярский раскритиковал возрастных родителей
Знаменитый актер театра и кино Михаил Боярский стал одним из участников популярного телешоу под названием «Ты не поверишь!» и рассказал о своем отношении к возрастным родителям. В эфире телеканала НТВ артист нелестно высказался в адрес тех, кто принимает решение завести детей в преклонном возрасте.
«Рожать в старости – это глупость, а не мечта. Мне такого не нужно. Ведь маленький человек вряд ли донесет гроб до могилы, поэтому нужно рассчитывать исключительно на себя. Не вижу никаких перспектив», - высказался Боярский. Кроме того, журналисты поинтересовались у актера, что бы он сказал своей жене, если бы та предложила ему завести еще одного ребенка. «Видимо, у нее в таком случае было бы не в все в порядке с головой», - подчеркнул он.
Пользуясь случаем, «главный мушкетер страны» поздравил с 60-летним юбилеем своего коллегу – Дмитрия Харатьяна. «Не стану сейчас признаваться тебе в любви, очень уважаю твою семью и считаю, что мне всегда есть чему у тебя научиться. Мы с тобой еще непременно повоюем», - обратился к Харатьяну Боярский, пожелав актеру с супругой прежде всего уважать друг друга.
«Рожать в старости – это глупость, а не мечта. Мне такого не нужно. Ведь маленький человек вряд ли донесет гроб до могилы, поэтому нужно рассчитывать исключительно на себя. Не вижу никаких перспектив», - высказался Боярский. Кроме того, журналисты поинтересовались у актера, что бы он сказал своей жене, если бы та предложила ему завести еще одного ребенка. «Видимо, у нее в таком случае было бы не в все в порядке с головой», - подчеркнул он.
Пользуясь случаем, «главный мушкетер страны» поздравил с 60-летним юбилеем своего коллегу – Дмитрия Харатьяна. «Не стану сейчас признаваться тебе в любви, очень уважаю твою семью и считаю, что мне всегда есть чему у тебя научиться. Мы с тобой еще непременно повоюем», - обратился к Харатьяну Боярский, пожелав актеру с супругой прежде всего уважать друг друга.