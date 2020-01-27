«Рожать в старости – это глупость»: Михаил Боярский раскритиковал возрастных родителей





, - высказался Боярский. Кроме того, журналисты поинтересовались у актера, что бы он сказал своей жене, если бы та предложила ему завести еще одного ребенка., - подчеркнул он.Пользуясь случаем, «главный мушкетер страны» поздравил с 60-летним юбилеем своего коллегу – Дмитрия Харатьяна., - обратился к Харатьяну Боярский, пожелав актеру с супругой прежде всего уважать друг друга.