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«Рожать в старости – это глупость»: Михаил Боярский раскритиковал возрастных родителей

Знаменитый актер театра и кино Михаил Боярский стал одним из участников популярного телешоу под названием «Ты не поверишь!» и рассказал о своем отношении к возрастным родителям. В эфире телеканала НТВ артист нелестно высказался в адрес тех, кто принимает решение завести детей в преклонном возрасте.
«Рожать в старости – это глупость»: Михаил Боярский раскритиковал возрастных родителей

«Рожать в старости – это глупость, а не мечта. Мне такого не нужно. Ведь маленький человек вряд ли донесет гроб до могилы, поэтому нужно рассчитывать исключительно на себя. Не вижу никаких перспектив», - высказался Боярский. Кроме того, журналисты поинтересовались у актера, что бы он сказал своей жене, если бы та предложила ему завести еще одного ребенка. «Видимо, у нее в таком случае было бы не в все в порядке с головой», - подчеркнул он.

Пользуясь случаем, «главный мушкетер страны» поздравил с 60-летним юбилеем своего коллегу – Дмитрия Харатьяна. «Не стану сейчас признаваться тебе в любви, очень уважаю твою семью и считаю, что мне всегда есть чему у тебя научиться. Мы с тобой еще непременно повоюем», - обратился к Харатьяну Боярский, пожелав актеру с супругой прежде всего уважать друг друга.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:02

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