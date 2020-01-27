Фасоль возглавила список продуктов, которые влияют на долголетие человека





Специалисты из Института изучения рака в США рассказали о 10 продуктах, которые хорошо влияют на общее состояние организма и продолжительность жизни в целом. Среди всех продуктов лидирует фасоль. Она стоит на первом месте по содержанию полезных витаминов, минералов и микроэлементов. Эти бобовые обогащены аминокислотами, легкоусвояемыми белками, по своей питательной ценности превосходящие мясо и отдельные сорта рыбы, а также каротином, крахмалом, углеводами и почти всеми необходимыми витаминами и минералами. Исследователи заявляют, что их лучше всего применять в рационе ежедневно.Можно использовать консервированную фасоль, при обработке которой необходимые организму витамины и минералы не исчезают. Медики советуют применять в рационе данный продукт людям, у которых часто наблюдается ревматизм, дерматит, заболевание бронхов и проблемы с ЖКТ. Для лучшей профилактики диабета и ожирения врачи также предлагают употреблять фасоль. Это связано с тем, то в её состав входит аргинин, снижающий уровень сахара в крови. Стоит отметить, что список продуктов, которые призваны увеличить продолжительность жизни, дополнен красной капустой, зеленью, семенами льна, грибами, цельным зерном, ягодами, кукурузой, орехами и чаем.