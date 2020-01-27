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Фасоль возглавила список продуктов, которые влияют на долголетие человека

Учёные утверждают, что фасоль увеличивает продолжительность жизни человека. Она богата веществами, за счёт которых происходит данный процесс.

Специалисты из Института изучения рака в США рассказали о 10 продуктах, которые хорошо влияют на общее состояние организма и продолжительность жизни в целом. Среди всех продуктов лидирует фасоль. Она стоит на первом месте по содержанию полезных витаминов, минералов и микроэлементов. Эти бобовые обогащены аминокислотами, легкоусвояемыми белками, по своей питательной ценности превосходящие мясо и отдельные сорта рыбы, а также каротином, крахмалом, углеводами и почти всеми необходимыми витаминами и минералами. Исследователи заявляют, что их лучше всего применять в рационе ежедневно.

Можно использовать консервированную фасоль, при обработке которой необходимые организму витамины и минералы не исчезают. Медики советуют применять в рационе данный продукт людям, у которых часто наблюдается ревматизм, дерматит, заболевание бронхов и проблемы с ЖКТ. Для лучшей профилактики диабета и ожирения врачи также предлагают употреблять фасоль. Это связано с тем, то в её состав входит аргинин, снижающий уровень сахара в крови. Стоит отметить, что список продуктов, которые призваны увеличить продолжительность жизни, дополнен красной капустой, зеленью, семенами льна, грибами, цельным зерном, ягодами, кукурузой, орехами и чаем.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:40

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