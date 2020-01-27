Легенда NBA Коби Брайант погиб в авиакатастрофе вместе с 13-летней дочерью





, - говорится в сообщении портала TMZ. Позднее информацию о катастрофе и гибели знаменитого баскетболиста подтвердили местные власти. Кроме того, вместе со спортсменом на борту разбившегося летательного аппарата также находились еще 8 пассажиров, в том числе его юная 13-летняя дочь Джианна, направлявшаяся вместе с отцом на тренировку в спортакадемию Мамба. Как сообщают источники, для них падение в вертолете также оказалось смертельным.Та же участь постигла пилота воздушного судна. Таким образом, данная катастрофа унесла жизни в общей сложности девятерых человек.