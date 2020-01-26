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Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко: «Секса с Захарьяшем у нас нет до сих пор»

Звезда скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Алеся Семеренко откровенно рассказала об отношениях с Сергеем Захарьяшем. По ее словам, у нее с молодым человеком не было еще интимной связи.

Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко: «Секса с Захарьяшем у нас нет до сих пор»

Пару участников проекта «Дом-2» Алесю Семеренко и Сергея Захарьяша называют не очень яркой. Хотя ребята практически постоянно работают над тем, чтоб всех убедить в искренности своих чувств, на деле выясняется, что это не так. Сейчас их отношения и между собой начали не ладиться.

Алеся отмечает, что Сергей начал практически постоянно подчеркивать, что она холодна по отношению к нему и вообще похожа на куклу. В итоге Семеренко заговорила о том, что может Захарьяшу просто нужна другая девушка, более горячая, а у них слишком похожи темпераменты.

История закончилась тем, что пара начала постоянно ругаться, а Сергей Захарьяш практически согласился с коллегами по «Дом-2», что его девушка не умеет чувствовать.

Также Алеся Семеренко подчеркивает, что многие их ссоры начинаются из-за того, что Сергей Захарьяш не защищает ее, когда на нее ругаются другие ребята.


Алеся Семеренко сказала, что у нее есть чувства к Сергею Захарьяшу, которые медленно перетекают во влюбленность, но пока между ними не было интима, который мог бы укрепить их связь.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:44

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