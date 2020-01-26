Максим Галкин прокомментировал информацию о вырубке леса возле их с Пугачевой замка





По некоторым данным, вырубку леса запланировали под будущее строительство нового жилмассива. В связи с этим специалисты Рослесхоза даже обратились в суд с иском против застройщика. Как рассказывает телеведущий и шоумен Максим Галкин, он пока не получал ответа от подмосковных властей о будущей судьбе леса возле своего замка. Артист отмечает, что еще несколько лет тому назад лес неподалеку от поселка Синьково был переведен властями в поселковую зону и перестал относиться к охраняемой, что позволило заняться застройкой на его месте. Но, по словам Галкина, чиновники провели эту передачу земли незаконно и с нарушениями – документ не был согласован с премьер-министром.«Все эти леса и поля вокруг наших поселков, это же вообще последний сохранившийся ландшафт в столичном регионе. Все остальное давно утрачено и застроено», - подчеркнул он. При этом телеведущий добавил, что жители соседних поселков активно обращаются к нему и просят помочь освещать проблему в прессе. Кроме того, Галкин отмечает, что граждане уже обращались с этой проблемой к властям региона, которые заверили их в том, что никаких планов на строительство нет.«Сегодня говорят, что не будут там ничего вырубать под строительство, а завтра уже начнут работу», - посетовал супруг Примадонны.