«Пора вскрываться»: звезда «Дом-2» Саймон Марданшин намекнул на женитьбу





Саймон Марданшин вызвал бурю эмоций у своих поклонников. В личном блоге он разместил фотографию, где рядом с ним запечатлена девушка в свадебном платье с нежным букетом цветов в руках. Снимок сделан в Кутузовском ЗАГСе и поэтому его поклонники пришли к выводу, что происходящее вполне реально.Звезда проекта «Дом-2» Саймон Марданшин написал лаконично: «Пора вскрываться».Пользователи социальных сетей в избраннице Саймона Марданшина узнали известную блогера Викторию Еремину. Они отметили, что молодой человек не только на нее подписан, но и постоянно ставит ей лайки. Тем не менее, свадьба ребят стала настоящим сюрпризом даже для их знакомых, которые отметили, что раньше в Сети не было их совместных снимков.Стоит отметить, что далеко не все пользователи Сети поверили в то, что свадьба была настоящая. Сомнения возникли еще и потому, что блогер Хиза, который снимает пранки, показал снимок, где видно, что под платьем невеста Саймона Марданшина была одета в джинсы и кроссовки.