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Линкольн, Наполеон, Цезарь и другие: дизайнер осовременила внешность ключевых исторических фигур

Дизайнер Бекка Саладин давно увлекается историей, что и мотивировало ее на создание целой коллекции изображений знаменитых исторических личностей, переделанных на современный манер. На своей страничке в соцсети Instagram она показала, как могли бы выглядеть Авраам Линкольн, Наполеон, Цезарь или Луи XV в нынешнем XXI веке.
Линкольн, Наполеон, Цезарь и другие: дизайнер осовременила внешность ключевых исторических фигур

В основном дизайнер занимается «переделкой» изображений знаменитейших правителей истории, хотя иногда она также обращает внимание на писателей и других выдающихся людей прежних эпох. Причем, каждая новая публикация имеет тщательную подпись, что является лишним подтверждением интереса специалиста к делу, которым она занимается. К примеру, в одной из публикаций дизайнер призналась, что давно хотела увидеть, как бы выглядела легендарная Нефертити в современном мире, поскольку ее всегда восхищала красота скульптур, посвященных жене фараона Аменхотепа.

Среди наиболее интересных работ Бекки Саладин можно отметить осовремененные версии изображений 16-го президента США Авраама Линкольна, французского императора Наполеона Бонапарта, римского императора Калигулы и даже Цезаря. И каждый раз, когда дизайнер берется за дело, облики давно известных всем персонажей действительно обретают какие-то новые черты и начинают играть принципиально новыми красками. Возможно, живи кто-то из них в нынешнее время, они действительно могли бы выглядеть именно так.

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Культура / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:02

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