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В 2019 году концерн Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей

Немецкий концерн Volkswagen, как оказалось, по результатам прошедшего 2019 года, выпустил значительно больше колбасы и сосисок, чем автомобилей, которые считаются основным товаром марки. В реальности же крупнейший мировой автопроизводитель довольно успешно торгует колбасными изделиями.
В 2019 году концерн Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей

Сообщается, что колбаса сорта Currywurst выпускается концерном Volkswagen вот уже 50 лет (начиная с 1970 года), более того, за все это время она сумела стать своего рода бестселлером марки. Примечательно, что за 2019 год около полусотни предприятий Volkswagen, разбросанных в разных странах по всему миру, произвели на свет около 6,2 миллионов экземпляров автомобилей, при этом, на единственном предприятии в Вольфсбурге было выпущено 6,8 миллиона сосисок. Об этом колбасном цехе даже снял репортаж знаменитый британский телеведущий Ричард Хаммонд, известный зрителю по участию в таких популярных проектах как Top Gear и Grand Tour.

При этом в компании отмечают, что колбасу здесь производят в основном для собственных нужд – для питания сотрудников Volkswagen. Однако и в свободную продажу данный продукт также поступает. Более того, сосиски марки Volkswagen Currywurst присутствуют даже в фирменном каталоге автозапчастей концерна, найти их можно под серийным номером 199398500.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:00

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