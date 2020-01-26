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Redmi разрабатывает недорогого конкурента Xiaomi Mi Watch

У популярных «умных» часов Xiaomi Mi Watch вскоре появится недорогой соперник. Бюджетную версию конкурента Smartwatch выпустит суббренд китайской корпорации компания Redmi.
Redmi разрабатывает недорогого конкурента Xiaomi Mi Watch

Техно-инсайдеры сообщают, что в Индии уже оформлена документация для получения сертификата для бюджетного аналога смарт часов от Xiaomi. Модель пока фигурирует в материалах, как аппарат с индексом HMSH01GE. Стоит отметить, что в конце осени минувшего года руководство обоих брендов инициировало среди потребителей обсуждение качества Mi Watch от Xiaomi, а также вопрос целесообразности создания аналогичного девайса под маркой Redmi.

Несмотря на то, что сертификация нового устройства уже успешно завершена, по утверждению блогеров, имеющих связи в непосредственном руководстве компании, ждать быстрого выхода новинки не стоит. Скорее всего, уверены инсайдеры, гаджет выведут на рынок уже после релиза другого носимого устройства от Redmi, фитнес-браслета.

Чтобы не создавать конкуренцию собственным продуктам, часы выпустят несколько позже. Что же до спорт-трекера, то его представят уже до конца марта 2020 года. Вместе с Redmi Band, как вероятно назовут новинку, в продажу поступит и смартфон Redmi Note 9.

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Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 22:01

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