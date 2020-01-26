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«Думаю, она где-то медитирует»: Рустам Солнцев об исчезновении Виктории Бони

Не так давно модель, звезда реалити-шоу "Дом-2" и модель Виктория Боня отправилась в отпуск в Перу, откуда писала в разделе Stories в Instagram, что собирается отправиться в джунгли, где до сих пор живут каннибалы. После этого звезда исчезла из соцсетей, тем самым обеспокоив фанатов. Рустам Солнцев прокомментировал ситуацию и отметил, что она, возможно, медитирует.
«Думаю, она где-то медитирует»: Рустам Солнцев об исчезновении Виктории Бони

Шоумен и один из самых эпатажных участников проекта "Дом-2" Рустам Солнцев прокомментировал ситуацию с исчезновением его хорошей подруги - телеведущей и модели Виктории Бони. Не так давно звезда рассказала в Instagram, что на несколько дней пропадет из соцсети и не будет размещать там Stories, ведь проведет это время в джунглях. Тем не менее, через несколько часов аккаунт экс-участницы и вовсе был удален, а поклонники обеспокоились ее судьбой.

Рустам Солнцев отметил, что переживать пока не стоит. По мнению шоумена, Виктория Боня может просто в это время медитировать, ведь она, как известно, прибегает к подобным практикам. Пока повода для паники шоумен не видит, возможно, уже в ближайшее время Виктория Боня расскажет о своем удивительном путешествии в джунглях.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:27

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