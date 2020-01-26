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Названы автомобили, на которых ездил легендарный Владимир Высоцкий

В честь очередной годовщины со дня рождения легендарного советского музыканта и актера Владимира Высоцкого в Сети вспомнили об автомобилях, которыми пользовался артист. Оказалось, в гараже Владимира Семеновича были не только отечественные модели.
Названы автомобили, на которых ездил легендарный Владимир Высоцкий

Первым автомобилем Высоцкого стал подаренный ему отцом в 1971 году ВАЗ-2101. «Копейка» серого цвета оснащалась 1,2-литровой силовой установкой, однако эксплуатировать эту машину удалось недолго – летом этого же года она была разбита. После одной из футбольных игр между Высоцким и другим болельщиком завязался спор, в результате они на одинаковых автомобилях разогнались и помчались друг другу навстречу. Проигравшим стал бы тот, кто первым свернет, но оказалось, что оба участника спора слишком упрямы. Позднее этот автомобиль был восстановлен и продан.

А вот первой иномаркой в собственности артиста стал Renault 16TS, который был снова подарен певцу, правда теперь уже его возлюбленной Мариной Влади. И снова машину ожидала печальная участь – в скором времени она угодила в аварию с автобусом, пусть и незначительную.

В 1974 году, находясь в Германии с гастролями, певец получил новый подарок BMW 2500v SST, причем сразу в двух версиях, с кузовами бежевого и белого цвета. Мощность этих автомобилей составляла внушительные на то время 150 лошадиных сил. Использовать Владимир Семенович решил оставить лишь одну – бежевую, - вторая машина была им благополучно продана. Вот только впоследствии автомобиль у Высоцкого угнали.

Спустя еще пару лет артист купил в Мюнхене настоящую легенду немецкого автопрома Mercedes 450 W116. Не обошлось без аварии и с этой машиной. В 1979 году и ей досталось в ДТП с троллейбусом в российской столице.

Последней машиной в коллекции знаменитого музыканта стало купе Mercedes 350 SLC, на которое он обратил внимание во время очередной поездки в Германию. Этот автомобиль использовал не только Высоцкий, ездила на нем и Влади. А после смерти артиста машина была восстановлена и перепродана.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:23

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