Свадьбе быть: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова собрала подруг на тайный девичник





На протяжении трех лет Ольга Бузова после громкого развода с Дмитрием Тарасовым была одна. Звезде все время пытались приписать все новые романы, и вот в преддверии нового 2020 года она призналась, что влюблена в Давида Манукяна и они уже даже живут вместе. После пара отдохнула в Куршевеле и Таиланде, где отметили день рождения певицы.Сейчас появились подробности этого праздника. Так, Давид Манукян подарил любимой браслет с бриллиантами, а также 501 розу. Помимо этого, влюбленные провели вдвоем вечер в ресторане. Однако все самое интересное случилось во время прогулки на вертолете, по некоторым данным, что именно в воздухе Давид сделал Ольге предложение, и она согласилась.После возвращения в Москву пара уже более открыто говорит о своем торжестве. А ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова и вовсе позвала в ресторан своих подруг, но на встрече не было никого мужского пола, в итоге все предположили, что это был девичник.Возможно, Давид Манукян и Ольга Бузова сыграют свадьбу уже в этом году и их праздник будет не менее обсуждаем, чем у телеведущей Ксении Собчак с Константином Богомоловым.