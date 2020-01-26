Свадьбе быть: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова собрала подруг на тайный девичник
Стало известно, что ведущая скандального телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Бузова согласилась выйти замуж за блогера Давида Манукяна. Говорят, что она уже даже успела провести тайный девичник, куда позвала своих близких подруг.
На протяжении трех лет Ольга Бузова после громкого развода с Дмитрием Тарасовым была одна. Звезде все время пытались приписать все новые романы, и вот в преддверии нового 2020 года она призналась, что влюблена в Давида Манукяна и они уже даже живут вместе. После пара отдохнула в Куршевеле и Таиланде, где отметили день рождения певицы.
Сейчас появились подробности этого праздника. Так, Давид Манукян подарил любимой браслет с бриллиантами, а также 501 розу. Помимо этого, влюбленные провели вдвоем вечер в ресторане. Однако все самое интересное случилось во время прогулки на вертолете, по некоторым данным, что именно в воздухе Давид сделал Ольге предложение, и она согласилась.
После возвращения в Москву пара уже более открыто говорит о своем торжестве. А ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова и вовсе позвала в ресторан своих подруг, но на встрече не было никого мужского пола, в итоге все предположили, что это был девичник.
Возможно, Давид Манукян и Ольга Бузова сыграют свадьбу уже в этом году и их праздник будет не менее обсуждаем, чем у телеведущей Ксении Собчак с Константином Богомоловым.
На протяжении трех лет Ольга Бузова после громкого развода с Дмитрием Тарасовым была одна. Звезде все время пытались приписать все новые романы, и вот в преддверии нового 2020 года она призналась, что влюблена в Давида Манукяна и они уже даже живут вместе. После пара отдохнула в Куршевеле и Таиланде, где отметили день рождения певицы.
Сейчас появились подробности этого праздника. Так, Давид Манукян подарил любимой браслет с бриллиантами, а также 501 розу. Помимо этого, влюбленные провели вдвоем вечер в ресторане. Однако все самое интересное случилось во время прогулки на вертолете, по некоторым данным, что именно в воздухе Давид сделал Ольге предложение, и она согласилась.
После возвращения в Москву пара уже более открыто говорит о своем торжестве. А ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова и вовсе позвала в ресторан своих подруг, но на встрече не было никого мужского пола, в итоге все предположили, что это был девичник.
Возможно, Давид Манукян и Ольга Бузова сыграют свадьбу уже в этом году и их праздник будет не менее обсуждаем, чем у телеведущей Ксении Собчак с Константином Богомоловым.