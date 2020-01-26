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"Никого уже не удивляют откровенные фотографии": Ксения Бородина высказалась по поводу тенденций в соцсетях

Телеведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина часто общается со своими поклонниками в Instagram и имеет многомиллионную армию фанатов. Она часто обсуждает в микроблоге актуальные темы, а недавно заговорила о тенденциях в соцсетях, отметив, что никого уже не удивляют откровенные фотографии.
"Никого уже не удивляют откровенные фотографии": Ксения Бородина высказалась по поводу тенденций в соцсетях

Ксения Бородина возмутилась, на что сейчас могут идти люди, чтобы привлечь к себе внимание в социальных сетях. Как отметила телеведущая, многих уже не привлекают голые снимки, хотя практически каждый блогер готов на этот шаг ради привлечения аудитории, некоторые заходят еще дальше. Бывает, отметила звезда, что она видит снимки звезд соцсетей, сделанные в туалете, на унитазе, кто-то рожает в прямом эфире, а мужчины даже надевают чулки и делают макияж, съедают в прямом эфире плаценту и идут на другие безумные поступки.

При этом не забыла Ксения Бородина раскритиковать и пользователей Сети, отметив, что им это нравится, вот блогеры и стараются для публики. Тем не менее, поклонники тут же напомнили звезде "Дома-2", какое шоу она сама "толкает в массы", ведь его нельзя назвать культурным и познавательным. Участники реалити давно высказываются на камеру нецензурными словами, показываются голыми в эфирах и творят на камеру что угодно. Возможно, именно это формирует у блогеров желание привлекать к себе внимание необычными методами, отметили фолловеры.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:14

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