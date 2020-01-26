Ксения Собчак предрекла должность главы «Газпром-медиа» Маргарите Симоньян
Телеведущая, эпатажная светская львица Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что видит на посту главы компании «Газпром-медиа» Маргариту Симоньян. Как известно, супруга Константина Богомолова следит за политической ситуацией в стране и не боится делать выводы.
Нынешний директор компании, как рассказала Ксения Собчак, уходит с поста. Дмитрий Чернышенко был назначен на должность зампреда российского правительства, отвечающего за спорт, туризм, культуру. Сама Маргарита Симоньян поспешила ответить коллеге в своем канале в сервисе, что не может занять должность гендиректора, ведь она перенесла сердечный приступ. При этом возможное назначение она не опровергла, но и не подтвердила.
Компания "Газпром-медиа" владеет несколькими интернет-ресурсами, инвестирует в киноиндустрию и прессу, часто обсуждается на телевидении и на радиоэфирах. 100% акций холдинга находятся в собственности Газпромбанка. Выручка за 2018 год составила 95,5 млрд рублей.
Нынешний директор компании, как рассказала Ксения Собчак, уходит с поста. Дмитрий Чернышенко был назначен на должность зампреда российского правительства, отвечающего за спорт, туризм, культуру. Сама Маргарита Симоньян поспешила ответить коллеге в своем канале в сервисе, что не может занять должность гендиректора, ведь она перенесла сердечный приступ. При этом возможное назначение она не опровергла, но и не подтвердила.
Компания "Газпром-медиа" владеет несколькими интернет-ресурсами, инвестирует в киноиндустрию и прессу, часто обсуждается на телевидении и на радиоэфирах. 100% акций холдинга находятся в собственности Газпромбанка. Выручка за 2018 год составила 95,5 млрд рублей.