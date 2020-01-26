Ксения Собчак предрекла должность главы «Газпром-медиа» Маргарите Симоньян





Нынешний директор компании, как рассказала Ксения Собчак, уходит с поста. Дмитрий Чернышенко был назначен на должность зампреда российского правительства, отвечающего за спорт, туризм, культуру. Сама Маргарита Симоньян поспешила ответить коллеге в своем канале в сервисе, что не может занять должность гендиректора, ведь она перенесла сердечный приступ. При этом возможное назначение она не опровергла, но и не подтвердила.Компания "Газпром-медиа" владеет несколькими интернет-ресурсами, инвестирует в киноиндустрию и прессу, часто обсуждается на телевидении и на радиоэфирах. 100% акций холдинга находятся в собственности Газпромбанка. Выручка за 2018 год составила 95,5 млрд рублей.