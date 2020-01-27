АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Нарколог объяснил, почему женщины пьянеют быстрее

Российский врач-нарколог Владимир Нужный рассказал о медицинской стороне употребления алкоголя. Медик объяснил, почему женщины склонны пьянеть быстрее, чем представители сильного пола.

Как оказалось, причина такого положения содержится в повышенной (в 1,5 раза) чувствительности дам к алкоголю. В их организме менее активны ферменты, ответственные за утилизацию составляющих спиртных напитков. Это и становится причиной ускоренного опьянения, а также более тяжелых последствий даже при небольших дозах.

Кроме того, любой алкоголь является липотропным соединением, которое одинаково легко растворяется не только в воде, но и в жире. А именно в организме прекрасного пола жировой ткани больше, чем у мужчин. Накапливаясь в такого рода тканях алкоголь стабильно поступает в кровь, тем самым продляя время опьянения.

При этом Нужный привел статистику объемов употребления спиртного, вина и пива, на данный момент в России количество выпиваемого алкоголя примерно сравнилось у обоих полов. Таким образом, дамы сейчас пьют не меньше мужчин, в то время, как у сильного пола наблюдается тенденция к уменьшению литража принимаемого алкоголя в год.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 06:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро назвала новорожденную дочь Селин…
Нарколог объяснил, почему женщины пьянеют…
Влад Соколовский провел 46 часов в самолете ради…
В Сети вспомнили про секретный военный грузовик…
Светлана Лобода похвасталась фотографиями с отдыха в экзотической…
Джереми Кларксон нелестно высказался о BMW M8 2020…
Кристина Орбакайте отправилась на прогулку по пляжу с дочерью…
Специалисты рассказали о неисправностях, с которыми нельзя ездить на…
Линкольн, Наполеон, Цезарь и другие: дизайнер осовременила внешность ключевых исторических…
Redmi разрабатывает недорогого конкурента Xiaomi Mi…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко: «Секса с Захарьяшем у нас нет до сих…
Максим Галкин прокомментировал информацию о вырубке леса возле их с Пугачевой…
«Пора вскрываться»: звезда «Дом-2» Саймон Марданшин намекнул на…
"260 евро за бутылку шампанского": Дарья Пынзарь пожаловалась на свое путешествие в…
Дочь Валентины Талызиной родила раньше срока после разрыва с…
Свадьбе быть: ведущая «Дом-2» Ольга Бузова собрала подруг на тайный…
«Думаю, она где-то медитирует»: Рустам Солнцев об исчезновении Виктории…
Названы автомобили, на которых ездил легендарный Владимир…
"Никого уже не удивляют откровенные фотографии": Ксения Бородина высказалась по поводу тенденций в…
«Его ночью зазнобило»: Марина Куделинская рассказала о смерти сына…
Ксения Собчак предрекла должность главы «Газпром-медиа» Маргарите…
Звезде «Дом-2» Насте Стецевят разрезали загноённую…
Врач рассказал о скрытых симптомах опасных…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров заявил, что ему стыдно за загулы Алены…
Мать звезды "Дома-2" Алены Рапунцель Татьяна Владимировна выступила против ее примирения с Романом…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов оскорбил нецензурными словами плачущую Татьяну…
«Качает бабки из Лолиты»: Дмитрий Иванов об адвокате Сергее…
Названы самые ожидаемые купе и хэтчбеки 2020…
Просмотреть все новости