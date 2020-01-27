Нарколог объяснил, почему женщины пьянеют быстрее





Как оказалось, причина такого положения содержится в повышенной (в 1,5 раза) чувствительности дам к алкоголю. В их организме менее активны ферменты, ответственные за утилизацию составляющих спиртных напитков. Это и становится причиной ускоренного опьянения, а также более тяжелых последствий даже при небольших дозах.Кроме того, любой алкоголь является липотропным соединением, которое одинаково легко растворяется не только в воде, но и в жире. А именно в организме прекрасного пола жировой ткани больше, чем у мужчин. Накапливаясь в такого рода тканях алкоголь стабильно поступает в кровь, тем самым продляя время опьянения.При этом Нужный привел статистику объемов употребления спиртного, вина и пива, на данный момент в России количество выпиваемого алкоголя примерно сравнилось у обоих полов. Таким образом, дамы сейчас пьют не меньше мужчин, в то время, как у сильного пола наблюдается тенденция к уменьшению литража принимаемого алкоголя в год.