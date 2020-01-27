Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро назвала новорожденную дочь Селин Мари
Звезда популярного шоу «Битва экстрасенсов», известная ясновидящая Мэрилин Керро в середине января рассказала своим поклонникам в социальной сети о радостном событии в своей жизни. Как оказалось, 31-летняя участница нескольких сезонов знаменитого мистического шоу стала мамой во второй раз. Но если прежде она скрывала имя малыша, то недавно решила раскрыть его.
Примечательно, что Мэрилин Керро старательно оберегает свою личную жизнь от широкой публики, а потому о своем спутнике ничего не рассказывает. До сих пор неизвестно даже, узаконила ли пара свои отношения, хотя Марк Александр Хансен неоднократно называл ясновидящую своей женой. Когда впервые стало известно о том, что эстонская ведьма родила своему возлюбленному дочь, имя ребенка держалось в секрете. Однако недавно Керро все-таки рассказала, что выбрала для своей наследницы оригинальное имя Селин Мари. «Селин – неземное, божественное имя. Кроме всего прочего, имя связано с камнем под названием селенит», - рассказывает ведьма. Она также подчеркнула, что сам селенит получил такое оригинальное название в честь греческой богини Луны, передает портал «СтарХит».
Мэрилин Керро также отмечает, что выбрала ребенку такое имя совершенно неслучайно. Молодая ясновидящая уверена, что наследница в будущем сможет перенять ее магические способности. При этом, камень селенит традиционно характеризует ясновидение и интуицию, а потому имя Селин Мари можно считать для девочки символичным.
Примечательно, что Мэрилин Керро старательно оберегает свою личную жизнь от широкой публики, а потому о своем спутнике ничего не рассказывает. До сих пор неизвестно даже, узаконила ли пара свои отношения, хотя Марк Александр Хансен неоднократно называл ясновидящую своей женой. Когда впервые стало известно о том, что эстонская ведьма родила своему возлюбленному дочь, имя ребенка держалось в секрете. Однако недавно Керро все-таки рассказала, что выбрала для своей наследницы оригинальное имя Селин Мари. «Селин – неземное, божественное имя. Кроме всего прочего, имя связано с камнем под названием селенит», - рассказывает ведьма. Она также подчеркнула, что сам селенит получил такое оригинальное название в честь греческой богини Луны, передает портал «СтарХит».
Мэрилин Керро также отмечает, что выбрала ребенку такое имя совершенно неслучайно. Молодая ясновидящая уверена, что наследница в будущем сможет перенять ее магические способности. При этом, камень селенит традиционно характеризует ясновидение и интуицию, а потому имя Селин Мари можно считать для девочки символичным.