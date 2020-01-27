Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро назвала новорожденную дочь Селин Мари





Примечательно, что Мэрилин Керро старательно оберегает свою личную жизнь от широкой публики, а потому о своем спутнике ничего не рассказывает. До сих пор неизвестно даже, узаконила ли пара свои отношения, хотя Марк Александр Хансен неоднократно называл ясновидящую своей женой. Когда впервые стало известно о том, что эстонская ведьма родила своему возлюбленному дочь, имя ребенка держалось в секрете. Однако недавно Керро все-таки рассказала, что выбрала для своей наследницы оригинальное имя Селин Мари. «Селин – неземное, божественное имя. Кроме всего прочего, имя связано с камнем под названием селенит», - рассказывает ведьма. Она также подчеркнула, что сам селенит получил такое оригинальное название в честь греческой богини Луны, передает портал «СтарХит».Мэрилин Керро также отмечает, что выбрала ребенку такое имя совершенно неслучайно. Молодая ясновидящая уверена, что наследница в будущем сможет перенять ее магические способности. При этом, камень селенит традиционно характеризует ясновидение и интуицию, а потому имя Селин Мари можно считать для девочки символичным.