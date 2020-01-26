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Звезде «Дом-2» Насте Стецевят разрезали загноённую ногу

Звезда скандального телевизионного реалити «Дом-2» Настя Стецевят проходит интенсивное лечение. Выяснилось, что медики в возмущении от того, как девушка за собой ухаживает. В итоге поврежденную ногу даже вновь пришлось резать.

Звезде «Дом-2» Насте Стецевят разрезали загноённую ногу

Печальная история Насти Стецевят достаточно хорошо известна, ведь девушка умудрилась случайно сломать ногу во время пребывания на Сейшелах. С тех пор вести нормальный образ жизни у Насти Стецевят просто нет возможности. Омрачает эту ситуацию и тот факт, что ей придется терпеть это еще на протяжении нескольких месяцев.

Настя Стецевят рассказала, что у нее уже получилось обуть любимые кроссовки, но всего пару дней назад ногу несколько раз медики вынуждены были разрезать из-за того, что было загноение. Проблемы начались из-за того, что Стецевят должна была лежать, а Настя наоборот, вела активный образ жизни.


Также участница проекта «Дом-2» Настя Стецевят отметила, что со временем хромота пройдет, но нужно будет суметь ее разработать. Тем не менее, девушка уверена, что скоро все вернется в норму, и она сможет вернуться к обычному образу жизни.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:00

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