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Врач рассказал о скрытых симптомах опасных заболеваний

Опытный врач-гастроэнтеролог назвал скрытые симптомы опасных заболеваний. Игнорирование болезненных ощущений и других скрытых сигналов, которые организм подает в случае возникновения в нем проблем, чревато осложнением недугов, утверждает завотделением МКНЦ им. Логинова Олег Князев.
Врач рассказал о скрытых симптомах опасных заболеваний

По словам специалиста, одним из тревожных симптомов является изжога. «По телевизору постоянно крутят рекламу о том, как справиться с изжогой. Люди покупают препараты и она действительно отступает. Но на самом деле изжога может свидетельствовать о наличии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, а также язвы желудка или 12-перстной кишки. Иными словами, человек гасит симптом, но язва при этом остается. Страшнее всего осложнения, которые могут быть вызваны этим заболеванием: перфорация или желудочные кровотечения. Все это заканчивается операциями с серьезными последствиями. А вот запоры могут свидетельствовать о наличии опухоли, поэтому было бы неправильно считать этот симптом малозначимым», - подчеркивает он.

Князев в связи с этим призывает внимательно прислушиваться к любым симптомам и сразу обращаться в больницу при их проявлении. «Любой из симптомов должен заставить человека прислушиваться к своему организму и поторопиться к врачу. Первые звоночки пропускают незначительные, а спустя какое-то время врачи диагностируют инфильтрат, свищи – все это требует хирургического вмешательства», - добавил эксперт.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:52

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